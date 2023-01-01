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Changan UNI-K
2023
4 150 000 ₽
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Changan UNI-K 2023

4 150 000 ₽
Доставка бесплатно
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+7 495 730 37 79
Купить онлайн
Changan UNI-K
Changan UNI-K
Changan UNI-K
Changan UNI-K
Changan UNI-K
Changan UNI-K
Changan UNI-K
Changan UNI-K
Changan UNI-K
Changan UNI-K
Changan UNI-K
Changan UNI-K
Changan UNI-K
Changan UNI-K
Changan UNI-K
Changan UNI-K
Changan UNI-K
Changan UNI-K
Changan UNI-K

Характеристики

  • Марка Changan
  • Модель UNI-K
  • Поколение UNI-K
  • Модификация 2.0 AT (226 л.с.) 4WD
  • Комплектация Premium
  • Год 2023
  • Пробег 46 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Серый
  • VIN 704535
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1998 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 226 л.с.
  • Воблер 182

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера 360°
  • Камера заднего вида
  • Камера передняя
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Ксеноновые фары
  • Легкосплавные диски, 20
  • Люк
  • Магнитола (CD)
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Парктроник
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Рег-ка сиденья водителя (с памятью)
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)
  • Регулировка руля (электро)
  • Салон (ткань)
  • Система доступа без ключа
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электрообогрев лобового стекла
  • Электропривод зеркал
  • Электропривод крышки багажника
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Changan UNI-K

Автомобиль Changan UNI-K, 2023 года выпуска! Этот автомобиль был приобретен у официального дилера в Казахстане, что гарантирует его высокое качество и надежность.

Автомобиль обладает всеми необходимыми документами, включая электронный ПТС, и является абсолютно новым. Кузов автомобиля имеет заводской окрас, что подчеркивает его стиль и привлекательность.

Помимо основных характеристик, этот Changan UNI-K оснащен рядом дополнительных опций, которые сделают вашу поездку еще более комфортной и безопасной. Антипробуксовочная система, система курсовой устойчивости и система помощи при экстренном торможении обеспечат вам максимальную безопасность на дороге. Датчик давления в шинах и парктроник задний помогут вам избежать неприятностей при парковке.

Камера 360°, система помощи при спуске с горы и запуск двигателя с кнопки - все это делает вождение этого автомобиля еще более удобным и приятным. Система доступа без ключа и электропривод зеркал добавляют удобства в повседневной эксплуатации.

Климат-контроль и мультифункциональное рулевое колесо позволяют настроить салон автомобиля по своему вкусу и предпочтениям. Светодиодные фары обеспечивают отличную видимость на дороге в любое время суток.

Кожаный салон и электропривод передних сидений добавляют роскоши и комфорта в интерьер автомобиля. А память водительского сидения позволит сохранить ваше настроение и комфорт даже после длительных поездок.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Мы готовы ответить на все ваши вопросы и организовать тест-драйв для вас. Не упустите возможность стать обладателем этого прекрасного автомобиля Changan UNI-K!

id704535

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Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «МБ-Авто» Главный редактор: Камышникова Анастасия Игоревна
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