Changan UNI-K

Автомобиль Changan UNI-K, 2023 года выпуска! Этот автомобиль был приобретен у официального дилера в Казахстане, что гарантирует его высокое качество и надежность.

Автомобиль обладает всеми необходимыми документами, включая электронный ПТС, и является абсолютно новым. Кузов автомобиля имеет заводской окрас, что подчеркивает его стиль и привлекательность.

Помимо основных характеристик, этот Changan UNI-K оснащен рядом дополнительных опций, которые сделают вашу поездку еще более комфортной и безопасной. Антипробуксовочная система, система курсовой устойчивости и система помощи при экстренном торможении обеспечат вам максимальную безопасность на дороге. Датчик давления в шинах и парктроник задний помогут вам избежать неприятностей при парковке.

Камера 360°, система помощи при спуске с горы и запуск двигателя с кнопки - все это делает вождение этого автомобиля еще более удобным и приятным. Система доступа без ключа и электропривод зеркал добавляют удобства в повседневной эксплуатации.

Климат-контроль и мультифункциональное рулевое колесо позволяют настроить салон автомобиля по своему вкусу и предпочтениям. Светодиодные фары обеспечивают отличную видимость на дороге в любое время суток.

Кожаный салон и электропривод передних сидений добавляют роскоши и комфорта в интерьер автомобиля. А память водительского сидения позволит сохранить ваше настроение и комфорт даже после длительных поездок.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Мы готовы ответить на все ваши вопросы и организовать тест-драйв для вас. Не упустите возможность стать обладателем этого прекрасного автомобиля Changan UNI-K!

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