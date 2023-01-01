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Changan UNI-K
2023
3 990 000 ₽
Доставка от 27 000 ₽
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Changan UNI-K 2023

3 990 000 ₽
Доставка от 27 000 ₽
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+7 865 220 57 34
Купить онлайн
Changan UNI-K
Changan UNI-K
Changan UNI-K
Changan UNI-K
Changan UNI-K
Changan UNI-K
Changan UNI-K
Changan UNI-K
Changan UNI-K
Changan UNI-K
Changan UNI-K
Changan UNI-K
Changan UNI-K
Changan UNI-K
Changan UNI-K
Changan UNI-K
Changan UNI-K
Changan UNI-K
Changan UNI-K
Changan UNI-K
Changan UNI-K
Changan UNI-K
Changan UNI-K
Changan UNI-K
Changan UNI-K
Changan UNI-K
Changan UNI-K
Changan UNI-K
Changan UNI-K
Changan UNI-K
Changan UNI-K
Changan UNI-K
Changan UNI-K
Changan UNI-K
Changan UNI-K
Changan UNI-K
Changan UNI-K
Changan UNI-K
Changan UNI-K
Changan UNI-K
Changan UNI-K

Характеристики

  • Марка Changan
  • Модель UNI-K
  • Поколение UNI-K
  • Модификация 2.0 AT (226 л.с.) 4WD
  • Год 2023
  • Пробег 24 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Черный
  • VIN 706648
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1998 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 226 л.с.
  • Воблер 221

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Вентиляция передних сидений
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера 360°
  • Камера заднего вида
  • Камера передняя
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 20
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Панорамная крыша / лобовое стекло
  • Парктроник
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Рег-ка сиденья водителя (с памятью)
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Салон (кожа)
  • Светодиодные фары
  • Система доступа без ключа
  • Система контроля слепых зон
  • Система курсовой устойчивости
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электрообогрев лобового стекла
  • Электропривод зеркал
  • Электропривод крышки багажника
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Changan UNI-K

Changan UNI-K, 2023 - это уникальная модель, которая была ввезена из Китая. Автомобиль имеет электронный ПТС и находится без регистрационных действий. Кузов автомобиля покрыт заводским лакокрасочным покрытием, что гарантирует его качество и надежность.

Но это еще не все! У Changan UNI-K есть множество дополнительных опций, которые сделают вашу поездку комфортной и безопасной. В автомобиле установлена премиальная аудиосистема SONY, система навигации и поддержка Apple CarPlay и Android. Камера заднего вида и камеры кругового обзора помогут вам парковаться и маневрировать с легкостью. Светодиодная система освещения обеспечит отличную видимость даже в ночное время. А панорамная крыша добавит ощущение простора и свободы.

Changan UNI-K также оснащен 3-х зонным климат-контролем, вентиляцией сидений и обогревом заднего ряда. Бесключевой доступ в салон и запуск двигателя делает использование автомобиля максимально удобным. А электропривод багажной двери позволит легко загрузить и разгрузить вещи.

Когда речь заходит о безопасности, Changan UNI-K не оставляет ничего наугад. Автомобиль оснащен контролем слепых зон, датчиками дождя и света, мультифункциональным рулевым колесом и системой контроля давления в шинах. Круиз-контроль и датчики парковки передние и задние помогут вам поддерживать безопасную скорость и избегать столкновений. А системы ESP/ASR/ABS гарантируют стабильность и управляемость автомобиля.

Но это еще не все! Дополнительно к стандартным опциям, этот Changan UNI-K имеет отделку сидений кожей выделки Nappa с подогревом и вентиляцией. А огромная панорамная крыша, занимающая 1,31 квадратных метра, наполнит салон мягким дневным светом, создавая атмосферу комфорта и уюта.

Не упустите возможность приобрести этот уникальный автомобиль Changan UNI-K, который сочетает в себе стильный дизайн, передовые технологии и комфорт. Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Мы с радостью ответим на все ваши вопросы и поможем организовать тест-драйв.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю.

id706648

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