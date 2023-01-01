Changan UNI-K

Changan UNI-K, 2023 - это уникальная модель, которая была ввезена из Китая. Автомобиль имеет электронный ПТС и находится без регистрационных действий. Кузов автомобиля покрыт заводским лакокрасочным покрытием, что гарантирует его качество и надежность.

Но это еще не все! У Changan UNI-K есть множество дополнительных опций, которые сделают вашу поездку комфортной и безопасной. В автомобиле установлена премиальная аудиосистема SONY, система навигации и поддержка Apple CarPlay и Android. Камера заднего вида и камеры кругового обзора помогут вам парковаться и маневрировать с легкостью. Светодиодная система освещения обеспечит отличную видимость даже в ночное время. А панорамная крыша добавит ощущение простора и свободы.

Changan UNI-K также оснащен 3-х зонным климат-контролем, вентиляцией сидений и обогревом заднего ряда. Бесключевой доступ в салон и запуск двигателя делает использование автомобиля максимально удобным. А электропривод багажной двери позволит легко загрузить и разгрузить вещи.

Когда речь заходит о безопасности, Changan UNI-K не оставляет ничего наугад. Автомобиль оснащен контролем слепых зон, датчиками дождя и света, мультифункциональным рулевым колесом и системой контроля давления в шинах. Круиз-контроль и датчики парковки передние и задние помогут вам поддерживать безопасную скорость и избегать столкновений. А системы ESP/ASR/ABS гарантируют стабильность и управляемость автомобиля.

Но это еще не все! Дополнительно к стандартным опциям, этот Changan UNI-K имеет отделку сидений кожей выделки Nappa с подогревом и вентиляцией. А огромная панорамная крыша, занимающая 1,31 квадратных метра, наполнит салон мягким дневным светом, создавая атмосферу комфорта и уюта.

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