Changan UNI-K

Уважаемые клиенты!

Мы представляем Вам автомобиль Changan UNI-K 2021 года выпуска, который был привезен из-за рубежа и имеет электронный ПТС. Этот автомобиль не имеет пробега по РФ и находится в заводском окрасе кузова.

Кроме того, этот автомобиль оснащен множеством дополнительных опций, которые обеспечат максимальный комфорт и безопасность во время поездки. Антипробуксовочная система, система курсовой устойчивости, система помощи при экстренном торможении, датчик давления в шинах, круиз-контроль, парктроник задний, панорамная крыша, камера 360°, система помощи при спуске с горы, запуск двигателя с кнопки, система доступа без ключа, электропривод зеркал, климат-контроль, мультифункциональное рулевое колесо, светодиодные фары, кожаный салон, электропривод передних сидений, электропривод крышки багажника и память водительского сидения - это только некоторые из них.

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Не упустите возможность стать владельцем этого прекрасного автомобиля Changan UNI-K!

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