Changan UNI-K
Преимущества:
-Электронный ПТС.
-Заводское лакокрасочное покрытие
-На гарантии завода изготовителя
-Комплектация Tech
-Климат 2-зонный
-Светодиодные фары
-Легкосплавные диски, 21
-Датчик дождя
-Датчик света
-Подогрев руля
-Электрообогрев лобового стекла
-Система доступа без ключа
-Электропривод крышки багажника
-Электроскладывание зеркал
-Количество мест (5)
-Салон (кожа)
-Цвет салона (темный)
-Рег-ка сиденья водителя (с памятью)
-Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
-Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)
-Система контроля слепых зон
-DVD
-Камера заднего вида
-Камера 360°
-Панорамная крыша / лобовое стекло
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