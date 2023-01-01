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+7 800 444 30 97 info@freshauto.ru
Changan UNI-K
2023
4 790 000 ₽
Доставка от 27 000 ₽
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Changan UNI-K 2023

4 790 000 ₽
Доставка от 27 000 ₽
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+7 865 220 57 34
Купить онлайн
Changan UNI-K
Changan UNI-K
Changan UNI-K
Changan UNI-K
Changan UNI-K
Changan UNI-K
Changan UNI-K
Changan UNI-K
Changan UNI-K
Changan UNI-K
Changan UNI-K
Changan UNI-K
Changan UNI-K
Changan UNI-K
Changan UNI-K
Changan UNI-K
Changan UNI-K
Changan UNI-K
Changan UNI-K
Changan UNI-K
Changan UNI-K
Changan UNI-K
Changan UNI-K
Changan UNI-K
Changan UNI-K
Changan UNI-K
Changan UNI-K
Changan UNI-K
Changan UNI-K
Changan UNI-K
Changan UNI-K
Changan UNI-K
Changan UNI-K
Changan UNI-K
Changan UNI-K
Changan UNI-K
Changan UNI-K
Changan UNI-K
Changan UNI-K
Changan UNI-K

Характеристики

  • Марка Changan
  • Модель UNI-K
  • Поколение UNI-K
  • Модификация 2.0 AT (226 л.с.) 4WD
  • Комплектация Tech
  • Год 2023
  • Пробег 773 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Белый
  • VIN 703309
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1998 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 226 л.с.
  • Воблер 50

Комплектация

  • DVD
  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера 360°
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 21
  • Люк
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Омыватель фар
  • Панорамная крыша / лобовое стекло
  • Парктроник
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Рег-ка сиденья водителя (с памятью)
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Салон (кожа)
  • Светодиодные фары
  • Система доступа без ключа
  • Система контроля слепых зон
  • Система курсовой устойчивости
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электрообогрев лобового стекла
  • Электропривод зеркал
  • Электропривод крышки багажника
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Changan UNI-K

Преимущества:

-Электронный ПТС.
-Заводское лакокрасочное покрытие
-На гарантии завода изготовителя
-Комплектация Tech
-Климат 2-зонный
-Светодиодные фары
-Легкосплавные диски, 21
-Датчик дождя
-Датчик света
-Подогрев руля
-Электрообогрев лобового стекла
-Система доступа без ключа
-Электропривод крышки багажника
-Электроскладывание зеркал
-Количество мест (5)
-Салон (кожа)
-Цвет салона (темный)
-Рег-ка сиденья водителя (с памятью)
-Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
-Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)
-Система контроля слепых зон
-DVD
-Камера заднего вида
-Камера 360°
-Панорамная крыша / лобовое стекло

id703309

Fresh Минеральные Воды
Адрес: г. Минеральные Воды, ул. Автомобильная, 17
Отдел продаж: +7 865 220 57 34
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Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «МБ-Авто» Главный редактор: Камышникова Анастасия Игоревна
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