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Changan UNI-K
2023
3 850 000 ₽
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Changan UNI-K 2023

3 850 000 ₽
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+7 495 730 37 79
Купить онлайн
Changan UNI-K
Changan UNI-K
Changan UNI-K
Changan UNI-K
Changan UNI-K
Changan UNI-K
Changan UNI-K
Changan UNI-K
Changan UNI-K
Changan UNI-K
Changan UNI-K
Changan UNI-K
Changan UNI-K
Changan UNI-K
Changan UNI-K
Changan UNI-K
Changan UNI-K
Changan UNI-K
Changan UNI-K
Changan UNI-K

Характеристики

  • Марка Changan
  • Модель UNI-K
  • Поколение UNI-K
  • Модификация 2.0 AT (226 л.с.) 4WD
  • Комплектация Premium
  • Год 2023
  • Пробег 100 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Синий
  • VIN 710028
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1998 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 226 л.с.
  • Воблер 80

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Вентиляция передних сидений
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Дистанционный запуск двигателя
  • Иммобилайзер
  • Камера 360°
  • Камера заднего вида
  • Камера передняя
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Ксеноновые фары
  • Легкосплавные диски, 20
  • Люк
  • Магнитола (CD)
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Панорамная крыша / лобовое стекло
  • Парктроник
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Рег-ка сиденья водителя (с памятью)
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Салон (кожа)
  • Система доступа без ключа
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электрообогрев лобового стекла
  • Электропривод зеркал
  • Электропривод крышки багажника
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Changan UNI-K

Преимущества:

- Электронный ПТС
- Заводское лакокрасочное покрытие
- Антипробуксовочная система
- Система курсовой устойчивости
- Система помощи при экстренном торможении
- Датчик давления в шинах
- Круиз-контроль
- Парктроник передний и задний
- Камера 360°
- Система помощи при спуске с горы
- Запуск двигателя с кнопки
- Система доступа без ключа
- Электропривод зеркал
- Климат-контроль
- Мультифункциональное рулевое колесо
- Светодиодные фары
- Кожаный салон
- Панорамная крыша
- Люк
- Удержание в полосе
- Русифицированный автомобиль
- Электропривод передних сидений
- Память водительского сидения

id710028

Fresh Москва
Адрес: г. Москва, МКАД, 78-й километр, 2Б
Отдел продаж: +7 495 730 37 79
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