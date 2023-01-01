Changan UNI-K
Преимущества:
- Электронный ПТС
- Заводское лакокрасочное покрытие
- Антипробуксовочная система
- Система курсовой устойчивости
- Система помощи при экстренном торможении
- Датчик давления в шинах
- Круиз-контроль
- Парктроник передний и задний
- Камера 360°
- Система помощи при спуске с горы
- Запуск двигателя с кнопки
- Система доступа без ключа
- Электропривод зеркал
- Климат-контроль
- Мультифункциональное рулевое колесо
- Светодиодные фары
- Кожаный салон
- Панорамная крыша
- Люк
- Удержание в полосе
- Русифицированный автомобиль
- Электропривод передних сидений
- Память водительского сидения
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