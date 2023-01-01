Changan UNI-K

Преимущества:

- Электронный ПТС

- Заводское лакокрасочное покрытие

- Антипробуксовочная система

- Система курсовой устойчивости

- Система помощи при экстренном торможении

- Датчик давления в шинах

- Круиз-контроль

- Парктроник передний и задний

- Камера 360°

- Система помощи при спуске с горы

- Запуск двигателя с кнопки

- Система доступа без ключа

- Электропривод зеркал

- Климат-контроль

- Мультифункциональное рулевое колесо

- Светодиодные фары

- Кожаный салон

- Панорамная крыша

- Люк

- Удержание в полосе

- Русифицированный автомобиль

- Электропривод передних сидений

- Память водительского сидения

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