Changan UNI-K
Преимущества:
- Система контроля давления в шинах (TMPS)
- Энергопоглощающая рулевая колонка
- Система предупреждения водителей сзади при экстренном торможении (двойная вспышка)
- Двуслойное ветровое стекло
- Мягкая обивка панели приборов с металлическими вставками, отделка строчкой
- Интегрированный видеорегистратор (720p)
- Отделка кожей рукоятки рычага переключения передач
- Мягкая комбинированная отделка дверей искусственной кожей и контрастной строчкой
- Комбинированная отделка сидений кожей Nappa
- Подогрев передних сидений (подушка / спинка)
- Подогрев сидений второго ряда
- Индивидуальная светодиодная подсветка для пассажиров заднего ряда
- Панорамная крыша с люком, электроприводом и дистанционным управлением
- Электропривод двери багажника с бесключевым доступом и памятью высоты открытия
- Скрытые дверные ручки с автоматическим выдвижением (передние двери) и подсветкой
- Легкосплавные диски R20
- Акустическая система Hi-End с 7 динамиками Sony
- Система синхронизации со смартфоном
- Система Hands Free с функцией шумоподавления
- Сенсорный 12,3"дисплей управления мультимедийным развлекательным центром
- Система голосового управления
- Адаптивный круиз-контроль с управлением на руле
- Беспроводная зарядка смартфона
- Выбор режима электроусилителя руля
- Автоматическая система удержания автомобиля
- Ассистент парковки отображением дистанции до препятствия и звуковым информированием (4 задних / 2 передних датчика)
- Камера кругового обзора
- Интеллектуальный (SMART) ключ с функциями дистанционного управления и комфортного доступа
- Дистанционный запуск двигателя
- Система поиска автомобиля на парковке
- Электрорегулировка и подогрев наружных зеркал заднего вида
- Электропривод механизма складывания наружных зеркал заднего вида
- Датчик освещенности
- Датчик дождя
- 2-х зонный климат-контроль с функцией ионизации воздуха.
708003