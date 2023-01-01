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Changan UNI-K
2023
4 349 000 ₽
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Changan UNI-K 2023

4 349 000 ₽
Доставка бесплатно
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+7 495 730 37 79
Купить онлайн
Changan UNI-K
Changan UNI-K
Changan UNI-K
Changan UNI-K
Changan UNI-K
Changan UNI-K
Changan UNI-K
Changan UNI-K
Changan UNI-K
Changan UNI-K
Changan UNI-K
Changan UNI-K
Changan UNI-K
Changan UNI-K
Changan UNI-K
Changan UNI-K
Changan UNI-K
Changan UNI-K
Changan UNI-K
Changan UNI-K
Changan UNI-K
Changan UNI-K
Changan UNI-K

Характеристики

  • Марка Changan
  • Модель UNI-K
  • Поколение UNI-K
  • Модификация 2.0 AT (226 л.с.) 4WD
  • Комплектация Tech
  • Год 2023
  • Пробег 169 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Белый
  • Воблер 200
  • VIN 708003
  • Тип двигателя Бензин
  • Руль Левый
  • Объем двигателя 1998 см3
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 226 л.с.

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера 360°
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 19
  • Обогрев сидений
  • Панорамная крыша / лобовое стекло
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Рег-ка сиденья пассажира (с памятью)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Салон (кожа)
  • Светодиодные фары
  • Система доступа без ключа
  • Система курсовой устойчивости
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод крышки багажника
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Changan UNI-K

Преимущества:

- Система контроля давления в шинах (TMPS)
- Энергопоглощающая рулевая колонка
- Система предупреждения водителей сзади при экстренном торможении (двойная вспышка)
- Двуслойное ветровое стекло
- Мягкая обивка панели приборов с металлическими вставками, отделка строчкой
- Интегрированный видеорегистратор (720p)
- Отделка кожей рукоятки рычага переключения передач
- Мягкая комбинированная отделка дверей искусственной кожей и контрастной строчкой
- Комбинированная отделка сидений кожей Nappa
- Подогрев передних сидений (подушка / спинка)
- Подогрев сидений второго ряда
- Индивидуальная светодиодная подсветка для пассажиров заднего ряда
- Панорамная крыша с люком, электроприводом и дистанционным управлением
- Электропривод двери багажника с бесключевым доступом и памятью высоты открытия
- Скрытые дверные ручки с автоматическим выдвижением (передние двери) и подсветкой
- Легкосплавные диски R20
- Акустическая система Hi-End с 7 динамиками Sony
- Система синхронизации со смартфоном
- Система Hands Free с функцией шумоподавления
- Сенсорный 12,3"дисплей управления мультимедийным развлекательным центром
- Система голосового управления
- Адаптивный круиз-контроль с управлением на руле
- Беспроводная зарядка смартфона
- Выбор режима электроусилителя руля
- Автоматическая система удержания автомобиля
- Ассистент парковки отображением дистанции до препятствия и звуковым информированием (4 задних / 2 передних датчика)
- Камера кругового обзора
- Интеллектуальный (SMART) ключ с функциями дистанционного управления и комфортного доступа
- Дистанционный запуск двигателя
- Система поиска автомобиля на парковке
- Электрорегулировка и подогрев наружных зеркал заднего вида
- Электропривод механизма складывания наружных зеркал заднего вида
- Датчик освещенности
- Датчик дождя
- 2-х зонный климат-контроль с функцией ионизации воздуха.

708003

Fresh Москва
Адрес: г. Москва, МКАД, 78-й километр, 2Б
Отдел продаж: +7 495 730 37 79
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