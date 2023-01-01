Changan UNI-K

Преимущества:

- Система контроля давления в шинах (TMPS)

- Энергопоглощающая рулевая колонка

- Система предупреждения водителей сзади при экстренном торможении (двойная вспышка)

- Двуслойное ветровое стекло

- Мягкая обивка панели приборов с металлическими вставками, отделка строчкой

- Интегрированный видеорегистратор (720p)

- Отделка кожей рукоятки рычага переключения передач

- Мягкая комбинированная отделка дверей искусственной кожей и контрастной строчкой

- Комбинированная отделка сидений кожей Nappa

- Подогрев передних сидений (подушка / спинка)

- Подогрев сидений второго ряда

- Индивидуальная светодиодная подсветка для пассажиров заднего ряда

- Панорамная крыша с люком, электроприводом и дистанционным управлением

- Электропривод двери багажника с бесключевым доступом и памятью высоты открытия

- Скрытые дверные ручки с автоматическим выдвижением (передние двери) и подсветкой

- Легкосплавные диски R20

- Акустическая система Hi-End с 7 динамиками Sony

- Система синхронизации со смартфоном

- Система Hands Free с функцией шумоподавления

- Сенсорный 12,3"дисплей управления мультимедийным развлекательным центром

- Система голосового управления

- Адаптивный круиз-контроль с управлением на руле

- Беспроводная зарядка смартфона

- Выбор режима электроусилителя руля

- Автоматическая система удержания автомобиля

- Ассистент парковки отображением дистанции до препятствия и звуковым информированием (4 задних / 2 передних датчика)

- Камера кругового обзора

- Интеллектуальный (SMART) ключ с функциями дистанционного управления и комфортного доступа

- Дистанционный запуск двигателя

- Система поиска автомобиля на парковке

- Электрорегулировка и подогрев наружных зеркал заднего вида

- Электропривод механизма складывания наружных зеркал заднего вида

- Датчик освещенности

- Датчик дождя

- 2-х зонный климат-контроль с функцией ионизации воздуха.

708003