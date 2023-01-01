Changan UNI-K
Преимущества:
- Электронный ПТС
- Заводское лакокрасочное покрытие кузова
- Премиальная аудиосистема SONY
- Система навигации
- Apple CarPlay, Android
- Камера заднего вида/камеры кругового обзора
- Светодиодная система освещения
- Панорамная крыша
- 3-х зонный климат-контроль
- Вентиляция сидений
- Бесключевой доступ в салон и запуск двигателя
- Обогрев заднего ряда сидений
- Эл.привод багажной двери
- Контроль слепых зон
- Датчики дождя и света
- Мультифункциональное рулевое колесо
- Система контроля давления в шинах
- Круиз-контроль
- Датчики парковки передние и задние
- ESP/ASR/ABS
- Стеклоподьемники
- Электрозеркала
- Подогрев сидений
- Отделка сидений кожей выделки Nappa c подогревом и вентиляцией
- Огромная панорамная крыша (1,31м2) наполнит салон мягким дневным светом
709093