Changan UNI-K

Преимущества:

- Раздельный климат-контроль

- Обогрев и вентиляция передних сидений

- Электропривод передних сидений с памятью водителя на два положения

- Панорамное остекление

- Активный круиз контроль (ACCS)

- Система предотвращения выезда из полосы движения (LKA)

- Система адаптивного освещения дороги (AFS)

- Система предотвращения столкновения с функцией автоматического торможения

- Передние и задние парктроники

- Система мониторинга «слепых зон»

- Бесключевой доступ

- Беспроводное зарядное устройство QI

- Аудиосистема SONY

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