Changan UNI-K
Преимущества:
- Раздельный климат контроль
- Обогрев и вентиляция передних сидений
- Электропривод передних сидений с памятью водителя на два положения
- Панорамное остекление
- Активный круиз контроль (ACCS)
- Система предотвращения выезда из полосы движения (LKA)
- Система адаптивного освещения дороги (AFS)
- Система предотвращения столкновения с функцией автоматического торможения
- Передние и задние парктроники
- Система мониторинга «слепых зон»
- Бесключевой доступ
- Беспроводное зарядное устройство QI
- Аудиосистема SONY
707321