Changan UNI-K
Преимущества:
- Без пробега по РФ
- Кузов в заводском лакокрасочном покрытии
- Кондиционер (климат 2-зонный)
- Люк
- Светодиодные фары
- Легкосплавные диски, 19
- Иммобилайзер
- Бортовой компьютер
- Датчик дождя
- Датчик света
- Обогрев зеркал
- Центральный замок
- Усилитель рулевого управления
- Круиз-контроль
- Навигационная система
- Подогрев руля
- Обогрев сидений
- Электроскладывание зеркал
- Система доступа без ключа
- Электропривод крышки багажника
- Количество мест (5)
- Салон (кожа)
- Цвет салона (темный)
- Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
- Рег-ка сиденья водителя (с памятью)
- Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)
- Регулировка руля (электро)
- Электропривод зеркал
- Электростеклоподъемники (все)
- Антиблокировочная система (ABS)
- Антипробуксовочная система
- Система курсовой устойчивости
- Система контроля слепых зон
- Парктроник
- Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
- Магнитола (CD)
- Камера 360°
- Камера заднего вида
- Камера передняя
- Панорамная крыша/лобовое стекло
- Вентиляция передних сидений
707228