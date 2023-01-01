Changan UNI-K

Преимущества:

- Без пробега по РФ

- Кузов в заводском лакокрасочном покрытии

- Кондиционер (климат 2-зонный)

- Люк

- Светодиодные фары

- Легкосплавные диски, 19

- Иммобилайзер

- Бортовой компьютер

- Датчик дождя

- Датчик света

- Обогрев зеркал

- Центральный замок

- Усилитель рулевого управления

- Круиз-контроль

- Навигационная система

- Подогрев руля

- Обогрев сидений

- Электроскладывание зеркал

- Система доступа без ключа

- Электропривод крышки багажника

- Количество мест (5)

- Салон (кожа)

- Цвет салона (темный)

- Рег-ка сиденья водителя (электропривод)

- Рег-ка сиденья водителя (с памятью)

- Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)

- Регулировка руля (электро)

- Электропривод зеркал

- Электростеклоподъемники (все)

- Антиблокировочная система (ABS)

- Антипробуксовочная система

- Система курсовой устойчивости

- Система контроля слепых зон

- Парктроник

- Подушки безопасности (фронтальные + боковые)

- Магнитола (CD)

- Камера 360°

- Камера заднего вида

- Камера передняя

- Панорамная крыша/лобовое стекло

- Вентиляция передних сидений

707228