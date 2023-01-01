Changan UNI-K

Преимущества:

- Электронный ПТС, без регистрации

- Заводское лакокрасочное покрытие кузова

- Премиальная аудиосистема SONY

- Система навигации

- Панорамная крыша

- Камеры кругового обзора

- Apple CarPlay, Android Auto

- Светодиодная система освещения

- Панорамная крыша

- 3-х зонный климат-контроль

- Вентиляция сидений

- Бесключевой доступ в салон и запуск двигателя

- Обогрев заднего ряда сидений

- Электропривод багажной двери

- Контроль слепых зон

- Датчики дождя и света

- Мультифункциональное рулевое колесо

- Система контроля давления в шинах

- Круиз-контроль

- Датчики парковки передние и задние

- ESP/ASR/ABS

- Отделка сидений кожей Nappa

709763