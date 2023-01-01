Changan UNI-K
Преимущества:
- Без регистрации в России
- Заводское лакокрасочное покрытие кузова
- Климат-контроль 2-зонный
- Светодиодные фары
- Люк
- Легкосплавные диски, 20
- Иммобилайзер
- Сигнализация
- Бортовой компьютер
- Датчик дождя
- Датчик света
- Круиз-контроль
- Электроскладывание зеркал
- Система доступа без ключа
- Электропривод крышки багажника
- Салон (кожа)
- Сиденье водителя с памятью
- Парктроник
- Система контроля слепых зон
- Магнитола
- Камера заднего вида
- Камера 360°
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