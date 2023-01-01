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Changan UNI-K
2023
4 199 000 ₽
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Changan UNI-K 2023

4 199 000 ₽
Возможна доставка
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Купить онлайн
Changan UNI-K
Changan UNI-K
Changan UNI-K
Changan UNI-K
Changan UNI-K
Changan UNI-K
Changan UNI-K
Changan UNI-K
Changan UNI-K
Changan UNI-K
Changan UNI-K
Changan UNI-K
Changan UNI-K
Changan UNI-K
Changan UNI-K
Changan UNI-K
Changan UNI-K
Changan UNI-K
Changan UNI-K
Changan UNI-K
Changan UNI-K
Changan UNI-K
Changan UNI-K
Changan UNI-K
Changan UNI-K
Changan UNI-K
Changan UNI-K

Характеристики

  • Марка Changan
  • Модель UNI-K
  • Поколение UNI-K
  • Модификация 2.0 AT (226 л.с.) 4WD
  • Комплектация Tech
  • Год 2023
  • Пробег 50 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Серый
  • Воблер 46
  • VIN 713406
  • Тип двигателя Бензин
  • Руль Левый
  • Объем двигателя 1998 см3
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 226 л.с.

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Вентиляция передних сидений
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера 360°
  • Камера заднего вида
  • Камера передняя
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 3-зонный и выше)
  • Круиз-контроль
  • Люк
  • Магнитола (CD)
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Панорамная крыша / лобовое стекло
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Рег-ка сиденья водителя (с памятью)
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Салон (кожа)
  • Светодиодные фары
  • Сигнализация
  • Система доступа без ключа
  • Система контроля слепых зон
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электропривод крышки багажника
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Changan UNI-K

Новый автомобиль в заводском окрасе
Комплектация Tech

Преимущество:

- Двойное остекление
- Панорамная крыша
- Раздельный климат контроль
- Электропривод передних сидений с памятью
расположения
- Беспроводное зарядное устройство QI
- Камера 360
- Аудиосистема SONY
- Атмосферная подсветка салона
- Антиблокировочная система (ABS)
- Система распределения тормозного усилия
(EBD)
- Вспомогательная система торможения (BAS)
- Система электронного контроля устойчивости
(ESP)
- Антипробуксовочная система (TCS)
- Система помощи при спуске с горы (DAC)
- Система помощи при старте на подъеме (HAC)
- Переключатель режимов движения
- Система предотвращения выезда из полосы
движения (LKA)
- Круиз-контроль
- Адаптивный круиз-контроль (ACCS)
- Система управления дальним светом
- Система адаптивного освещения дороги (AFS)
- Система мониторинга «слепых зон»
- Система контроля давления в шинах
- Передний парктроник
- Система предотвращения столкновения с
функцией автоматического торможения

713406

Fresh Москва
Адрес: г. Москва, МКАД, 78-й километр, 2Б
Отдел продаж: +7 495 730 37 79
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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