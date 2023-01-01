Changan UNI-K
Новый автомобиль в заводском окрасе
Комплектация Tech
Преимущество:
- Двойное остекление
- Панорамная крыша
- Раздельный климат контроль
- Электропривод передних сидений с памятью
расположения
- Беспроводное зарядное устройство QI
- Камера 360
- Аудиосистема SONY
- Атмосферная подсветка салона
- Антиблокировочная система (ABS)
- Система распределения тормозного усилия
(EBD)
- Вспомогательная система торможения (BAS)
- Система электронного контроля устойчивости
(ESP)
- Антипробуксовочная система (TCS)
- Система помощи при спуске с горы (DAC)
- Система помощи при старте на подъеме (HAC)
- Переключатель режимов движения
- Система предотвращения выезда из полосы
движения (LKA)
- Круиз-контроль
- Адаптивный круиз-контроль (ACCS)
- Система управления дальним светом
- Система адаптивного освещения дороги (AFS)
- Система мониторинга «слепых зон»
- Система контроля давления в шинах
- Передний парктроник
- Система предотвращения столкновения с
функцией автоматического торможения
713406