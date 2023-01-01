Changan UNI-K

Новый автомобиль в заводском окрасе

Комплектация Tech

Преимущество:

- Двойное остекление

- Панорамная крыша

- Раздельный климат контроль

- Электропривод передних сидений с памятью

расположения

- Беспроводное зарядное устройство QI

- Камера 360

- Аудиосистема SONY

- Атмосферная подсветка салона

- Антиблокировочная система (ABS)

- Система распределения тормозного усилия

(EBD)

- Вспомогательная система торможения (BAS)

- Система электронного контроля устойчивости

(ESP)

- Антипробуксовочная система (TCS)

- Система помощи при спуске с горы (DAC)

- Система помощи при старте на подъеме (HAC)

- Переключатель режимов движения

- Система предотвращения выезда из полосы

движения (LKA)

- Круиз-контроль

- Адаптивный круиз-контроль (ACCS)

- Система управления дальним светом

- Система адаптивного освещения дороги (AFS)

- Система мониторинга «слепых зон»

- Система контроля давления в шинах

- Передний парктроник

- Система предотвращения столкновения с

функцией автоматического торможения

713406