Changan UNI-T

Преимущества:

- Электронный ПТС

- Заводское лакокрасочное покрытие

- Действует гарантия от завода производителя

- Электронная система помощи при подъёме (HHC)

- Система контроля давления в шинах (TMPS)

- Индивидуальные зеркала в солнцезащитных козырьках

- Центральный подголовник сиденья второго ряда

- Энергопоглощающая рулевая колонка

- Автоматическая система удержания автомобиля

- Система защиты от опрокидывания (ROM)

- Дверной замок безопасности для детей

- Электронная система курсовой устойчивости (ESP)

- Электронная система экстренного торможения (BA)

- AM/FM/USB/Bluetooth аудиосистема

- 2 многофункциональных USB порта (1 спереди / 1 сзади)

- Подушка безопасности водителя

- Индивидуальная светодиодная подсветка для пассажиров заднего ряда

- Индивидуальная светодиодная подсветка для пассажиров переднего ряда

- Светодиодные габаритные огни

- Система бесключевого запуска двигателя

- Центральный замок с дистанционным управлением

- Система бесключевого доступа

- Органайзеры на спинках передних сидений

- Центральный воздуховод для пассажиров второго ряда

- Интеллектуальный (SMART) ключ с функциями дистанционного управления

- Зеркало заднего вида с антибликовым покрытием и затемнением

- Комбинированная отделка сидений экокожей

- Мягкая комбинированная отделка дверей экокожей и контрастной строчкой

- Мягкая обивка панели приборов с отделкой строчкой

- Электростеклоподъёмники спереди и сзади с однократным нажатием (дверь водителя) и дистанционным управлением

- Узкоразмерное запасное колесо R17

- Механическая регулировка положения руля по высоте и по вылету

- Два подголовника второго ряда

- Скрытые дверные ручки с автоматическим выдвижением (передние двери)

- Электромеханический люк с функцией дистанционного управления и защитой от защемления

- Подсветка багажного отделения

- Набор инструментов и домкрат

- Антиблокировочная система (ABS)

- Автоматическая блокировка дверей при начале движения

- Электронная система контроля сцепления (TCS)

- Трехточечные ремни безопасности пассажиров второго ряда

- Электрорегулировка и подогрев наружных зеркал заднего вида

- Круиз-контроль с управлением на руле

- Датчик освещенности

- Многофункциональное рулевое колесо с возможностью управления мультимедиа

- Боковые передние подушки безопасности

- Задний спойлер

- Система поиска автомобиля на парковке

- Электромеханическая блокировка руля

- Светодиодные ДХО

- Акустическая система с 6 динамиками

- Крепление ISOFIX для сидений второго ряда

- Электронная система помощи при спуске (HDC)

- Эргономичное сиденье пассажира с механической регулировкой в 4-х направлениях

- Бортовой компьютер с цветным дисплеем 10,3"

- Скрытые задние рукоятки дверей цвета черный глянец

- Автомобильная розетка 12В в багажном отделении

- Интегрированный органайзер под полом багажного отделения

- Электронная система распределения тормозных усилий (EBD)

- Камера заднего вида с динамической разметкой

- Подстаканники на центральной консоли (2 шт.)

- Иммобилайзер

- Система предупреждения водителей сзади при экстренном торможении (двойная вспышка)

- Хромированные ручки открывания дверей

- Автоматическая разблокировка дверей при столкновении

- Система экстренной помощи ЭРА ГЛОНАСС

- Механизм складывания задних сидений (в пропорции 40/60)

- Электронный стояночный тормоз

- Выбор режима электроусилителя руля

- Светодиодные фары головного света

- Подушка безопасности переднего пассажира

- Дополнительный светодиодный стоп-сигнал в задней двери

- Программируемая функция отложенного выключения головного света (Follow me home)

- Светодиодные указатели поворота

- Рулевое колесо с отделкой экокожей

- Светодиодные указатели поворота, интегрированные в наружные зеркала

- Отсеки для хранения бутылок в дверях

- Подсветка заднего номерного знака

- Эргономичное сиденье водителя с регулировкой в 6-ти направлениях

- Система синхронизации со смартфоном (MirrorLink, CarPLay)

- Легкосплавные колесные диски R19

- Задний ПТФ

- Ассистент парковки с отображением дистанции до препятствия и звуковым информированием (4 задних датчика)

- Центральный подлокотник для пассажиров второго ряда с 2 подстаканниками

- Передний подлокотник с охлаждаемым боксом для хранения

- Система Hands Free с функцией шумоподавления Сенсорный 10,3" дисплей управления мультимедийным развлекательным центром Система голосового управления

- Климат-контроль с PM0.1 фильтром

- Наружные зеркала заднего вида цвета черный глянец

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