Changan UNI-T
Преимущества:
- Электронный ПТС
- Заводское лакокрасочное покрытие
- Действует гарантия от завода производителя
- Электронная система помощи при подъёме (HHC)
- Система контроля давления в шинах (TMPS)
- Индивидуальные зеркала в солнцезащитных козырьках
- Центральный подголовник сиденья второго ряда
- Энергопоглощающая рулевая колонка
- Автоматическая система удержания автомобиля
- Система защиты от опрокидывания (ROM)
- Дверной замок безопасности для детей
- Электронная система курсовой устойчивости (ESP)
- Электронная система экстренного торможения (BA)
- AM/FM/USB/Bluetooth аудиосистема
- 2 многофункциональных USB порта (1 спереди / 1 сзади)
- Подушка безопасности водителя
- Индивидуальная светодиодная подсветка для пассажиров заднего ряда
- Индивидуальная светодиодная подсветка для пассажиров переднего ряда
- Светодиодные габаритные огни
- Система бесключевого запуска двигателя
- Центральный замок с дистанционным управлением
- Система бесключевого доступа
- Органайзеры на спинках передних сидений
- Центральный воздуховод для пассажиров второго ряда
- Интеллектуальный (SMART) ключ с функциями дистанционного управления
- Зеркало заднего вида с антибликовым покрытием и затемнением
- Комбинированная отделка сидений экокожей
- Мягкая комбинированная отделка дверей экокожей и контрастной строчкой
- Мягкая обивка панели приборов с отделкой строчкой
- Электростеклоподъёмники спереди и сзади с однократным нажатием (дверь водителя) и дистанционным управлением
- Узкоразмерное запасное колесо R17
- Механическая регулировка положения руля по высоте и по вылету
- Два подголовника второго ряда
- Скрытые дверные ручки с автоматическим выдвижением (передние двери)
- Электромеханический люк с функцией дистанционного управления и защитой от защемления
- Подсветка багажного отделения
- Набор инструментов и домкрат
- Антиблокировочная система (ABS)
- Автоматическая блокировка дверей при начале движения
- Электронная система контроля сцепления (TCS)
- Трехточечные ремни безопасности пассажиров второго ряда
- Электрорегулировка и подогрев наружных зеркал заднего вида
- Круиз-контроль с управлением на руле
- Датчик освещенности
- Многофункциональное рулевое колесо с возможностью управления мультимедиа
- Боковые передние подушки безопасности
- Задний спойлер
- Система поиска автомобиля на парковке
- Электромеханическая блокировка руля
- Светодиодные ДХО
- Акустическая система с 6 динамиками
- Крепление ISOFIX для сидений второго ряда
- Электронная система помощи при спуске (HDC)
- Эргономичное сиденье пассажира с механической регулировкой в 4-х направлениях
- Бортовой компьютер с цветным дисплеем 10,3"
- Скрытые задние рукоятки дверей цвета черный глянец
- Автомобильная розетка 12В в багажном отделении
- Интегрированный органайзер под полом багажного отделения
- Электронная система распределения тормозных усилий (EBD)
- Камера заднего вида с динамической разметкой
- Подстаканники на центральной консоли (2 шт.)
- Иммобилайзер
- Система предупреждения водителей сзади при экстренном торможении (двойная вспышка)
- Хромированные ручки открывания дверей
- Автоматическая разблокировка дверей при столкновении
- Система экстренной помощи ЭРА ГЛОНАСС
- Механизм складывания задних сидений (в пропорции 40/60)
- Электронный стояночный тормоз
- Выбор режима электроусилителя руля
- Светодиодные фары головного света
- Подушка безопасности переднего пассажира
- Дополнительный светодиодный стоп-сигнал в задней двери
- Программируемая функция отложенного выключения головного света (Follow me home)
- Светодиодные указатели поворота
- Рулевое колесо с отделкой экокожей
- Светодиодные указатели поворота, интегрированные в наружные зеркала
- Отсеки для хранения бутылок в дверях
- Подсветка заднего номерного знака
- Эргономичное сиденье водителя с регулировкой в 6-ти направлениях
- Система синхронизации со смартфоном (MirrorLink, CarPLay)
- Легкосплавные колесные диски R19
- Задний ПТФ
- Ассистент парковки с отображением дистанции до препятствия и звуковым информированием (4 задних датчика)
- Центральный подлокотник для пассажиров второго ряда с 2 подстаканниками
- Передний подлокотник с охлаждаемым боксом для хранения
- Система Hands Free с функцией шумоподавления Сенсорный 10,3" дисплей управления мультимедийным развлекательным центром Система голосового управления
- Климат-контроль с PM0.1 фильтром
- Наружные зеркала заднего вида цвета черный глянец
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