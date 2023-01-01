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Changan UNI-T
2023
3 790 000 ₽
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Changan UNI-T 2023

3 790 000 ₽
Возможна доставка
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+7 865 220 57 34
Купить онлайн
Changan UNI-T
Changan UNI-T
Changan UNI-T
Changan UNI-T
Changan UNI-T
Changan UNI-T
Changan UNI-T
Changan UNI-T
Changan UNI-T
Changan UNI-T
Changan UNI-T
Changan UNI-T
Changan UNI-T
Changan UNI-T
Changan UNI-T
Changan UNI-T
Changan UNI-T
Changan UNI-T
Changan UNI-T

Характеристики

  • Марка Changan
  • Модель UNI-T
  • Поколение I Рестайлинг
  • Модификация 1.5 AMT (188 л.с.)
  • Комплектация Exclusive
  • Год 2023
  • Пробег 12 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Белый
  • Воблер 166
  • VIN 716819
  • Тип двигателя Бензин
  • Руль Левый
  • Объем двигателя 1494 см3
  • КПП Автомат вариатор
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 188 л.с.

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера 360°
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 20
  • Магнитола (CD)
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Панорамная крыша / лобовое стекло
  • Парктроник
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Ручная регулировка сиденья водителя
  • Салон (ткань)
  • Светодиодные фары
  • Сигнализация
  • Система доступа без ключа
  • Система контроля слепых зон
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электрообогрев лобового стекла
  • Электропривод зеркал
  • Электропривод крышки багажника
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Changan UNI-T

Преимущества:

- Электронный ПТС
- Заводское лакокрасочное покрытие
- Действует гарантия от завода производителя
- Электронная система помощи при подъёме (HHC)
- Система контроля давления в шинах (TMPS)
- Индивидуальные зеркала в солнцезащитных козырьках
- Центральный подголовник сиденья второго ряда
- Энергопоглощающая рулевая колонка
- Автоматическая система удержания автомобиля
- Система защиты от опрокидывания (ROM)
- Дверной замок безопасности для детей
- Электронная система курсовой устойчивости (ESP)
- Электронная система экстренного торможения (BA)
- AM/FM/USB/Bluetooth аудиосистема
- 2 многофункциональных USB порта (1 спереди / 1 сзади)
- Подушка безопасности водителя
- Индивидуальная светодиодная подсветка для пассажиров заднего ряда
- Индивидуальная светодиодная подсветка для пассажиров переднего ряда
- Светодиодные габаритные огни
- Система бесключевого запуска двигателя
- Центральный замок с дистанционным управлением
- Система бесключевого доступа
- Органайзеры на спинках передних сидений
- Центральный воздуховод для пассажиров второго ряда
- Интеллектуальный (SMART) ключ с функциями дистанционного управления
- Зеркало заднего вида с антибликовым покрытием и затемнением
- Комбинированная отделка сидений экокожей
- Мягкая комбинированная отделка дверей экокожей и контрастной строчкой
- Мягкая обивка панели приборов с отделкой строчкой
- Электростеклоподъёмники спереди и сзади с однократным нажатием (дверь водителя) и дистанционным управлением
- Узкоразмерное запасное колесо R17
- Механическая регулировка положения руля по высоте и по вылету
- Два подголовника второго ряда
- Скрытые дверные ручки с автоматическим выдвижением (передние двери)
- Электромеханический люк с функцией дистанционного управления и защитой от защемления
- Подсветка багажного отделения
- Набор инструментов и домкрат
- Антиблокировочная система (ABS)
- Автоматическая блокировка дверей при начале движения
- Электронная система контроля сцепления (TCS)
- Трехточечные ремни безопасности пассажиров второго ряда
- Электрорегулировка и подогрев наружных зеркал заднего вида
- Круиз-контроль с управлением на руле
- Датчик освещенности
- Многофункциональное рулевое колесо с возможностью управления мультимедиа
- Боковые передние подушки безопасности
- Задний спойлер
- Система поиска автомобиля на парковке
- Электромеханическая блокировка руля
- Светодиодные ДХО
- Акустическая система с 6 динамиками
- Крепление ISOFIX для сидений второго ряда
- Электронная система помощи при спуске (HDC)
- Эргономичное сиденье пассажира с механической регулировкой в 4-х направлениях
- Бортовой компьютер с цветным дисплеем 10,3"
- Скрытые задние рукоятки дверей цвета черный глянец
- Автомобильная розетка 12В в багажном отделении
- Интегрированный органайзер под полом багажного отделения
- Электронная система распределения тормозных усилий (EBD)
- Камера заднего вида с динамической разметкой
- Подстаканники на центральной консоли (2 шт.)
- Иммобилайзер
- Система предупреждения водителей сзади при экстренном торможении (двойная вспышка)
- Хромированные ручки открывания дверей
- Автоматическая разблокировка дверей при столкновении
- Система экстренной помощи ЭРА ГЛОНАСС
- Механизм складывания задних сидений (в пропорции 40/60)
- Электронный стояночный тормоз
- Выбор режима электроусилителя руля
- Светодиодные фары головного света
- Подушка безопасности переднего пассажира
- Дополнительный светодиодный стоп-сигнал в задней двери
- Программируемая функция отложенного выключения головного света (Follow me home)
- Светодиодные указатели поворота
- Рулевое колесо с отделкой экокожей
- Светодиодные указатели поворота, интегрированные в наружные зеркала
- Отсеки для хранения бутылок в дверях
- Подсветка заднего номерного знака
- Эргономичное сиденье водителя с регулировкой в 6-ти направлениях
- Система синхронизации со смартфоном (MirrorLink, CarPLay)
- Легкосплавные колесные диски R19
- Задний ПТФ
- Ассистент парковки с отображением дистанции до препятствия и звуковым информированием (4 задних датчика)
- Центральный подлокотник для пассажиров второго ряда с 2 подстаканниками
- Передний подлокотник с охлаждаемым боксом для хранения
- Система Hands Free с функцией шумоподавления Сенсорный 10,3" дисплей управления мультимедийным развлекательным центром Система голосового управления
- Климат-контроль с PM0.1 фильтром
- Наружные зеркала заднего вида цвета черный глянец

716819

Fresh Минеральные Воды
Адрес: г. Минеральные Воды, ул. Автомобильная, 17
Отдел продаж: +7 865 220 57 34
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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