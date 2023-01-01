Changan UNI-V
Преимущества:
- Электронный ПТС
- Заводское лакокрасочное покрытие кузова.
- Кондиционер (климат 2-зонный)
- Тонированные стекла
- Светодиодные фары
- Легкосплавные диски, 18
- Иммобилайзер
- Бортовой компьютер
- Датчик дождя
- Датчик света
- Круиз-контроль
- Навигационная система
- Электроскладывание зеркал
- Система доступа без ключа
- Электропривод крышки багажника
- Салон (кожа)
- Цвет салона (светлый)
- Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
- Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)
- Парктроник
- Камера 360°
- Панорамная крыша / лобовое стекло
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