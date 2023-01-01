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Changan UNI-V
2023
3 150 000 ₽
Доставка от 27 000 ₽
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Changan UNI-V 2023

3 150 000 ₽
Доставка от 27 000 ₽
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+7 865 220 57 34
Купить онлайн
Changan UNI-V
Changan UNI-V
Changan UNI-V
Changan UNI-V
Changan UNI-V
Changan UNI-V
Changan UNI-V
Changan UNI-V
Changan UNI-V
Changan UNI-V
Changan UNI-V
Changan UNI-V
Changan UNI-V
Changan UNI-V
Changan UNI-V
Changan UNI-V
Changan UNI-V
Changan UNI-V

Характеристики

  • Марка Changan
  • Модель UNI-V
  • Поколение UNI-V
  • Модификация 1.5 AMT (181 л.с.)
  • Год 2023
  • Пробег 2803 км
  • Тип кузова Лифтбек
  • Цвет Белый
  • VIN 298752
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1494 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 181 л.с.
  • Воблер 222

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера 360°
  • Камера заднего вида
  • Камера передняя
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 18
  • Магнитола (CD)
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Омыватель фар
  • Панорамная крыша / лобовое стекло
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные)
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Салон (кожа)
  • Светодиодные фары
  • Система доступа без ключа
  • Система контроля слепых зон
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (светлый)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электропривод крышки багажника
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Changan UNI-V

Преимущества:

- Электронный ПТС
- Заводское лакокрасочное покрытие кузова.
- Кондиционер (климат 2-зонный)
- Тонированные стекла
- Светодиодные фары
- Легкосплавные диски, 18
- Иммобилайзер
- Бортовой компьютер
- Датчик дождя
- Датчик света
- Круиз-контроль
- Навигационная система
- Электроскладывание зеркал
- Система доступа без ключа
- Электропривод крышки багажника
- Салон (кожа)
- Цвет салона (светлый)
- Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
- Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)
- Парктроник
- Камера 360°
- Панорамная крыша / лобовое стекло

id298752

Fresh Минеральные Воды
Адрес: г. Минеральные Воды, ул. Автомобильная, 17
Отдел продаж: +7 865 220 57 34
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