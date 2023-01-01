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Chery Arrizo 8
2023
3 659 900 ₽
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Chery Arrizo 8 2023

3 659 900 ₽
Новый
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Характеристики

  • Марка Chery
  • Модель Arrizo 8
  • Поколение Arrizo 8
  • Модификация 1.6 AMT (186 л.с.)
  • Комплектация Ultimate
  • Год 2023
  • Пробег 0 км
  • Тип кузова Седан
  • Цвет Голубой
  • VIN 237095
  • Тип двигателя Бензин
  • Руль Левый
  • Объем двигателя 1598 см3
  • КПП Автомат вариатор
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 186 л.с.

Информация

Chery Arrizo 8

Автомобиль в наличии.
Комплектация Ultimate.

237095

Fresh Chery Воронеж
Адрес: г. Воронеж, Московское шоссе, 18
Отдел продаж: +7 473 212-40-41
Время работы: с 09-00 до 20-00, без выходных.
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