Chery Arrizo 8
Преимущества:
- Без регистрации
- Электронный ПТС
- Заводское лакокрасочное покрытие кузова
- На гарантии у производителя
- Климат-контроль 2-зонный
- Светодиодные фары
- Легкосплавные диски, 18
- Иммобилайзер
- Обратная связь
- Дистанционный запуск двигателя
- Сигнализация
- Датчик дождя
- Датчик света
- Круиз-контроль
- Навигационная система
- Подогрев руля
- Обогрев сидений
- Электрообогрев лобового стекла
- Электроскладывание зеркал
- Система доступа без ключа
- Салон (кожа)
- Парктроник
- Магнитола
- Камера 360°
225314