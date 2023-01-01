Chery Explore 06
Преимущества:
- Заводское лакокрасочное покрытие
- Бесключевой доступ
- Выдвижные ручки
- Запуск двигателя с кнопки
- Панорамная крыша - люк
- Кожаный салон с перфорацией
- Электропривод передних сидений
- Подогрев и вентиляция передних сидений
- Кожаный мультифункциональный руль
- Цифровая приборная панель - экран
- Адаптивный круиз-контроль
- Система поддержания полосы движения
- Акустика премиум-класса SОNY
- Мультимедийная система
- Apple CarPlay / Android Auto
- Камеры кругового обзора 360 градусов
- Беспроводная зарядка для смартфонов
- Бортовой компьютер
- Электростеклоподъемники для всех дверей
- Электропривод двери багажника
- Электрорегулировка боковых зеркал заднего вида
- Электроскладывание зеркал
- Светодиодные фары
- Светодиодные дневные ходовые огни
- Интерьерная подсветка по периметру салона
- Крепление детских кресел IsоFiх
- Литые диски R19
- Датчик дождя
- Датчик света
- Двойное остекление
013779