Chery Explore 06

Преимущества:

- Заводское лакокрасочное покрытие

- Бесключевой доступ

- Выдвижные ручки

- Запуск двигателя с кнопки

- Панорамная крыша - люк

- Кожаный салон с перфорацией

- Электропривод передних сидений

- Подогрев и вентиляция передних сидений

- Кожаный мультифункциональный руль

- Цифровая приборная панель - экран

- Адаптивный круиз-контроль

- Система поддержания полосы движения

- Акустика премиум-класса SОNY

- Мультимедийная система

- Apple CarPlay / Android Auto

- Камеры кругового обзора 360 градусов

- Беспроводная зарядка для смартфонов

- Бортовой компьютер

- Электростеклоподъемники для всех дверей

- Электропривод двери багажника

- Электрорегулировка боковых зеркал заднего вида

- Электроскладывание зеркал

- Светодиодные фары

- Светодиодные дневные ходовые огни

- Интерьерная подсветка по периметру салона

- Крепление детских кресел IsоFiх

- Литые диски R19

- Датчик дождя

- Датчик света

- Двойное остекление

013779