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Chery Explore 06
2023
3 949 000 ₽
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Chery Explore 06 2023

3 949 000 ₽
Возможна доставка
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Chery Explore 06
Chery Explore 06
Chery Explore 06
Chery Explore 06
Chery Explore 06
Chery Explore 06
Chery Explore 06
Chery Explore 06
Chery Explore 06
Chery Explore 06
Chery Explore 06
Chery Explore 06
Chery Explore 06
Chery Explore 06
Chery Explore 06
Chery Explore 06
Chery Explore 06

Характеристики

  • Марка Chery
  • Модель Explore 06
  • Поколение Explore 06
  • Модификация 1.6 AMT (197 л.с.) 4WD
  • Год 2023
  • Пробег 97 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Серый
  • Воблер 112
  • VIN 013779
  • Тип двигателя Бензин
  • Руль Левый
  • Объем двигателя 1598 см3
  • КПП Автомат вариатор
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 197 л.с.

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера 360°
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 18
  • Люк
  • Магнитола (CD)
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Панорамная крыша / лобовое стекло
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Салон (кожа)
  • Светодиодные фары
  • Сигнализация
  • Система доступа без ключа
  • Система контроля слепых зон
  • Система курсовой устойчивости
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Chery Explore 06

Преимущества:

- Заводское лакокрасочное покрытие
- Бесключевой доступ
- Выдвижные ручки
- Запуск двигателя с кнопки
- Панорамная крыша - люк
- Кожаный салон с перфорацией
- Электропривод передних сидений
- Подогрев и вентиляция передних сидений
- Кожаный мультифункциональный руль
- Цифровая приборная панель - экран
- Адаптивный круиз-контроль
- Система поддержания полосы движения
- Акустика премиум-класса SОNY
- Мультимедийная система
- Apple CarPlay / Android Auto
- Камеры кругового обзора 360 градусов
- Беспроводная зарядка для смартфонов
- Бортовой компьютер
- Электростеклоподъемники для всех дверей
- Электропривод двери багажника
- Электрорегулировка боковых зеркал заднего вида
- Электроскладывание зеркал
- Светодиодные фары
- Светодиодные дневные ходовые огни
- Интерьерная подсветка по периметру салона
- Крепление детских кресел IsоFiх
- Литые диски R19
- Датчик дождя
- Датчик света
- Двойное остекление

013779

Fresh Минеральные Воды
Адрес: г. Минеральные Воды, ул. Автомобильная, 17
Отдел продаж: +7 865 220 57 34
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