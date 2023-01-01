Chery Tiggo 4

Дорогие автолюбители!

Мы рады предложить вам уникальную возможность стать владельцем автомобиля Chery Tiggo 4, 2020 года выпуска. Этот автомобиль был куплен у официального дилера в декабре 2020 года и прошел все необходимые процедуры дилерского обслуживания. На сегодняшний день он находится под надежной защитой гарантии до 2025 года.

Одна из главных особенностей данного автомобиля - это его надежность и долговечность. Вы можете быть уверены в том, что этот автомобиль прослужит вам множество лет, благодаря своей качественной сборке и проверенным компонентам.

Кроме того, мы также предоставляем дополнительные опции для повышения комфорта вашей поездки. Автомобиль был обработан антикоррозийным составом, чтобы сохранить его в первоначальном состоянии на протяжении всего периода эксплуатации. Также наша команда произвела обработку "антишум", чтобы вы могли наслаждаться поездкой без лишнего шума и вибраций.

Конечно же, не стоит забывать и о внешнем виде автомобиля. Весь автомобиль имеет заводской окрас, который выглядит просто потрясающе и будет радовать вас каждый раз, когда вы будете садиться за руль этого автомобиля.

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