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Chery Tiggo 4
2020
1 709 000 ₽
Доставка от 20 000 ₽
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Chery Tiggo 4 2020

1 709 000 ₽
Доставка от 20 000 ₽
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Купить онлайн
Chery Tiggo 4
Chery Tiggo 4
Chery Tiggo 4
Chery Tiggo 4
Chery Tiggo 4
Chery Tiggo 4
Chery Tiggo 4
Chery Tiggo 4
Chery Tiggo 4
Chery Tiggo 4
Chery Tiggo 4
Chery Tiggo 4
Chery Tiggo 4

Характеристики

  • Марка Chery
  • Модель Tiggo 4
  • Поколение I Рестайлинг
  • Модификация 1.5 AMT (147 л.с.)
  • Год 2020
  • Пробег 75222 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Красный
  • VIN 187791
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1498 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 147 л.с.
  • Воблер 340

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Кондиционер (климат 1-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Омыватель фар
  • Подушки безопасности (фронтальные)
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Регул. Сидения пасс. (по высоте)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Салон (кожа)
  • Система доступа без ключа
  • Система курсовой устойчивости
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Chery Tiggo 4

Дорогие автолюбители!

Мы рады предложить вам уникальную возможность стать владельцем автомобиля Chery Tiggo 4, 2020 года выпуска. Этот автомобиль был куплен у официального дилера в декабре 2020 года и прошел все необходимые процедуры дилерского обслуживания. На сегодняшний день он находится под надежной защитой гарантии до 2025 года.

Одна из главных особенностей данного автомобиля - это его надежность и долговечность. Вы можете быть уверены в том, что этот автомобиль прослужит вам множество лет, благодаря своей качественной сборке и проверенным компонентам.

Кроме того, мы также предоставляем дополнительные опции для повышения комфорта вашей поездки. Автомобиль был обработан антикоррозийным составом, чтобы сохранить его в первоначальном состоянии на протяжении всего периода эксплуатации. Также наша команда произвела обработку "антишум", чтобы вы могли наслаждаться поездкой без лишнего шума и вибраций.

Конечно же, не стоит забывать и о внешнем виде автомобиля. Весь автомобиль имеет заводской окрас, который выглядит просто потрясающе и будет радовать вас каждый раз, когда вы будете садиться за руль этого автомобиля.

Звоните нам прямо сейчас и назовите кодовое слово ФРЕШ, и мы предоставим вам бесплатный отчет по данному автомобилю. Не упустите возможность приобрести качественный автомобиль по выгодной цене!

id187791

Fresh Ростов Аксай
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