Chery Tiggo 4

Уважаемые клиенты!

Мы рады представить вам автомобиль Chery Tiggo 4, 2021 года выпуска. Этот надежный и стильный автомобиль обладает всеми необходимыми характеристиками, чтобы сделать вашу езду комфортной и безопасной.

Chery Tiggo 4 оснащен мощным 1.5-литровым двигателем CVT, который развивает 113 лошадиных сил. Это позволяет автомобилю проявлять отличную динамику на дороге и обеспечивать плавное переключение передач.

Этот автомобиль был приобретен в официальном салоне дилера, что гарантирует его качество и надежность. Он имеет электронный ПТС и только одного владельца, что подтверждает его безупречную историю.

Наш Chery Tiggo 4 поставляется с заводским лакокрасочным покрытием, которое сохраняет его привлекательность и защищает от коррозии. Вы можете быть уверены, что этот автомобиль будет выглядеть свежим и новым на протяжении долгого времени.

Автомобиль комплектуется рядом превосходных функций и опций, которые обеспечат ваше удобство и безопасность на дороге. Кондиционер и обогрев зеркал позволят вам комфортно наслаждаться поездкой в любую погоду. Светодиодные и ксеноновые фары обеспечат яркое и четкое освещение даже в темное время суток. Усилитель рулевого управления и система доступа без ключа добавляют удобства в использовании автомобиля.

Кроме того, в Chery Tiggo 4 установлены такие полезные функции, как круиз-контроль, бортовой компьютер и датчик света, что поможет вам контролировать скорость и расход топлива, а также подстраиваться под условия дороги.

Для вашего комфорта и удовлетворения эта модель оснащена обогревом сидений и электроскладыванием зеркал, которые позволят вам наслаждаться поездкой даже в холодные зимние дни.

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Не упустите шанс стать счастливым владельцем Chery Tiggo 4!

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