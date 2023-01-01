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Chery Tiggo 4
2021
1 799 000 ₽
Доставка от 23 000 ₽
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Chery Tiggo 4 2021

1 799 000 ₽
Доставка от 23 000 ₽
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+7 8442 20 06 35
Купить онлайн
Chery Tiggo 4
Chery Tiggo 4
Chery Tiggo 4
Chery Tiggo 4
Chery Tiggo 4
Chery Tiggo 4
Chery Tiggo 4
Chery Tiggo 4
Chery Tiggo 4
Chery Tiggo 4
Chery Tiggo 4
Chery Tiggo 4
Chery Tiggo 4
Chery Tiggo 4
Chery Tiggo 4
Chery Tiggo 4
Chery Tiggo 4
Chery Tiggo 4

Характеристики

  • Марка Chery
  • Модель Tiggo 4
  • Поколение I Рестайлинг
  • Модификация 1.5 CVT (113 л.с.)
  • Год 2021
  • Пробег 10932 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Черный
  • VIN 211664
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1499 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 113 л.с.
  • Воблер 71

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Кондиционер
  • Круиз-контроль
  • Ксеноновые фары
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Ручная регулировка сиденья водителя
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (кожа)
  • Светодиодные фары
  • Система доступа без ключа
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Chery Tiggo 4

Уважаемые клиенты!

Мы рады представить вам автомобиль Chery Tiggo 4, 2021 года выпуска. Этот надежный и стильный автомобиль обладает всеми необходимыми характеристиками, чтобы сделать вашу езду комфортной и безопасной.

Chery Tiggo 4 оснащен мощным 1.5-литровым двигателем CVT, который развивает 113 лошадиных сил. Это позволяет автомобилю проявлять отличную динамику на дороге и обеспечивать плавное переключение передач.

Этот автомобиль был приобретен в официальном салоне дилера, что гарантирует его качество и надежность. Он имеет электронный ПТС и только одного владельца, что подтверждает его безупречную историю.

Наш Chery Tiggo 4 поставляется с заводским лакокрасочным покрытием, которое сохраняет его привлекательность и защищает от коррозии. Вы можете быть уверены, что этот автомобиль будет выглядеть свежим и новым на протяжении долгого времени.

Автомобиль комплектуется рядом превосходных функций и опций, которые обеспечат ваше удобство и безопасность на дороге. Кондиционер и обогрев зеркал позволят вам комфортно наслаждаться поездкой в любую погоду. Светодиодные и ксеноновые фары обеспечат яркое и четкое освещение даже в темное время суток. Усилитель рулевого управления и система доступа без ключа добавляют удобства в использовании автомобиля.

Кроме того, в Chery Tiggo 4 установлены такие полезные функции, как круиз-контроль, бортовой компьютер и датчик света, что поможет вам контролировать скорость и расход топлива, а также подстраиваться под условия дороги.

Для вашего комфорта и удовлетворения эта модель оснащена обогревом сидений и электроскладыванием зеркал, которые позволят вам наслаждаться поездкой даже в холодные зимние дни.

Не упустите возможность приобрести этот потрясающий автомобиль. Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово "ФРЕШ", и мы предоставим вам бесплатный отчет по данному автомобилю. Наши специалисты ответят на все ваши вопросы и помогут вам сделать правильный выбор.

Не упустите шанс стать счастливым владельцем Chery Tiggo 4!

id211664

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