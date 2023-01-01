Chery Tiggo 4
Преимущества:
- Автомобиль приобретался у официального дилера
- Электронный ПТС. 1 владелец
- Заводское лакокрасочное покрытие кузова
- Мультимедийная система c функцией подключения смартфона
- Мультимедиа c Apple CarPlay и Android Auto
- Камера заднего вида
- Бесключевой доступ в салон и запуск двигателя
- Датчики дождя и света
- Круиз-контроль
- Кондиционер
- Люк
- Электропривод и обогрев зеркал
- Электропривод водительского сиденья
- Обогрев всех сидений
- Обогрев руля
- Обогрев лобового стекла
- Задние датчики парковки
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