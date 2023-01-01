Chery Tiggo 4

Преимущества:

- Автомобиль приобретался у официального дилера

- Электронный ПТС. 1 владелец

- Заводское лакокрасочное покрытие кузова

- Мультимедийная система c функцией подключения смартфона

- Мультимедиа c Apple CarPlay и Android Auto

- Камера заднего вида

- Бесключевой доступ в салон и запуск двигателя

- Датчики дождя и света

- Круиз-контроль

- Кондиционер

- Люк

- Электропривод и обогрев зеркал

- Электропривод водительского сиденья

- Обогрев всех сидений

- Обогрев руля

- Обогрев лобового стекла

- Задние датчики парковки

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