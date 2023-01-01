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Chery Tiggo 4
2022
1 999 000 ₽
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Chery Tiggo 4 2022

1 999 000 ₽
Возможна доставка
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Купить онлайн
Chery Tiggo 4
Chery Tiggo 4
Chery Tiggo 4
Chery Tiggo 4
Chery Tiggo 4
Chery Tiggo 4
Chery Tiggo 4
Chery Tiggo 4
Chery Tiggo 4
Chery Tiggo 4
Chery Tiggo 4
Chery Tiggo 4
Chery Tiggo 4
Chery Tiggo 4
Chery Tiggo 4
Chery Tiggo 4
Chery Tiggo 4

Характеристики

  • Марка Chery
  • Модель Tiggo 4
  • Поколение I Рестайлинг
  • Модификация 1.5 CVT (113 л.с.)
  • Год 2022
  • Пробег 17226 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Белый
  • Воблер 32
  • VIN 106818
  • Тип двигателя Бензин
  • Руль Левый
  • Объем двигателя 1499 см3
  • КПП Автомат вариатор
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 113 л.с.

Комплектация

  • Дистанционный запуск двигателя
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер
  • Люк
  • Обогрев сидений
  • Подогрев руля
  • Система доступа без ключа
  • Тонированные стекла
  • Электрообогрев лобового стекла
  • Электроскладывание зеркал
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Информация

Chery Tiggo 4

Преимущества:

- Автомобиль приобретался у официального дилера
- Электронный ПТС. 1 владелец
- Заводское лакокрасочное покрытие кузова
- Мультимедийная система c функцией подключения смартфона
- Мультимедиа c Apple CarPlay и Android Auto
- Камера заднего вида
- Бесключевой доступ в салон и запуск двигателя
- Датчики дождя и света
- Круиз-контроль
- Кондиционер
- Люк
- Электропривод и обогрев зеркал
- Электропривод водительского сиденья
- Обогрев всех сидений
- Обогрев руля
- Обогрев лобового стекла
- Задние датчики парковки

106818

Fresh Воронеж Север
Адрес: г. Воронеж, улица Московское шоссе, 14
Отдел продаж: +7 473 300 35 93
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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