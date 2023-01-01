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Chery Tiggo 7 Pro
2021
2 174 000 ₽
Доставка от 42 000 ₽
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Chery Tiggo 7 Pro 2021

2 174 000 ₽
Доставка от 42 000 ₽
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+7 353 266 36 72
Купить онлайн
Chery Tiggo 7 Pro
Chery Tiggo 7 Pro
Chery Tiggo 7 Pro
Chery Tiggo 7 Pro
Chery Tiggo 7 Pro
Chery Tiggo 7 Pro
Chery Tiggo 7 Pro
Chery Tiggo 7 Pro
Chery Tiggo 7 Pro
Chery Tiggo 7 Pro
Chery Tiggo 7 Pro
Chery Tiggo 7 Pro
Chery Tiggo 7 Pro
Chery Tiggo 7 Pro
Chery Tiggo 7 Pro
Chery Tiggo 7 Pro
Chery Tiggo 7 Pro
Chery Tiggo 7 Pro
Chery Tiggo 7 Pro
Chery Tiggo 7 Pro
Chery Tiggo 7 Pro

Характеристики

  • Марка Chery
  • Модель Tiggo 7 Pro
  • Поколение I
  • Модификация 1.5 CVT (147 л.с.)
  • Комплектация Prestige (2020)
  • Год 2021
  • Пробег 61800 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Серый
  • VIN 202779
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1498 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 147 л.с.
  • Воблер 13

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Дистанционный запуск двигателя
  • Иммобилайзер
  • Камера 360°
  • Камера заднего вида
  • Камера передняя
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Ксеноновые фары
  • Легкосплавные диски, 18
  • Люк
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Обратная связь
  • Панорамная крыша / лобовое стекло
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Салон (кожа)
  • Сигнализация
  • Система доступа без ключа
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электрообогрев лобового стекла
  • Электропривод зеркал
  • Электропривод крышки багажника
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Chery Tiggo 7 Pro

Уважаемые клиенты

Мы с гордостью представляем вам автомобиль Chery Tiggo 7 Pro, 2021 года выпуска. Этот прекрасный автомобиль представляет собой сочетание стиля, комфорта и надежности, которые являются характеристиками, по которым наша компания известна.

Chery Tiggo 7 Pro оснащен мощным двигателем 1.5 CVT, который обеспечивает впечатляющую мощность в 147 лошадиных сил. Благодаря передовой технологии и инновационным решениям, этот автомобиль позволяет вам наслаждаться динамичной и плавной поездкой на любой дороге.

Вы можете быть уверены в качестве автомобиля, потому что он был приобретен у официального дилера. Это означает, что мы следим за каждым шагом процесса производства и продажи, чтобы гарантировать, что вы получите только самое лучшее качество и обслуживание. Кроме того, автомобиль имеет заводское лакокрасочное покрытие, что значительно продлевает его срок службы и сохраняет его привлекательный внешний вид на протяжении долгих лет.

Этот автомобиль имеет только одного собственника, что является еще одним показателем того, что он был ухожен и бережно эксплуатирован. Вы можете быть уверены, что автомобиль находится в отличном состоянии и готов к новым приключениям на дорогах.

И самое лучшее - автомобиль до сих пор находится на гарантии завода изготовителя. Это означает, что вы получаете не только надежное транспортное средство, но и поддержку и защиту со стороны производителя. В случае возникновения каких-либо проблем, вы можете рассчитывать на профессиональное обслуживание и ремонт без лишних забот.

Звоните нам прямо сейчас по номеру указанному на нашем сайте и назовите кодовое слово "ФРЕШ", чтобы получить бесплатный отчет по данному автомобилю. Наша команда экспертов с радостью предоставит вам полную информацию о технических характеристиках, истории обслуживания и других важных аспектах этого автомобиля.

Не упустите возможность приобрести великолепный автомобиль Chery Tiggo 7 Pro, который сочетает в себе стиль, производительность и надежность. Позвольте себе испытать незабываемые моменты за рулем этого изысканного автомобиля.

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