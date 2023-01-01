Chery Tiggo 7 Pro

Преимущества:

- 1 владелец

- Заводское лакокрасочное покрытие

- Цифровая приборная панель

- Панорамная крыша

- Мультимедиа с поддержкой Android Auto и CarPlay

- Беспроводная зарядка для телефона

- Круиз-контроль

- Передние и задние датчики парковки

- Камера 360°

- Датчик света

- Датчик дождя

- Запуск двигателя с кнопки

- Система доступа без ключа

- Электропривод крышки багажника

- Климат-контроль 2-зонный

- Подогрев сидений водителя, пассажира и задних пассажиров

- Подогрев руля

- Обогрев лобового стекла

- Навигационная система

- Мультифункциональное рулевое колесо

- Светодиодные фары

273766