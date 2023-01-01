Chery Tiggo 7 Pro
Преимущества:
- 1 владелец
- Заводское лакокрасочное покрытие
- Цифровая приборная панель
- Панорамная крыша
- Мультимедиа с поддержкой Android Auto и CarPlay
- Беспроводная зарядка для телефона
- Круиз-контроль
- Передние и задние датчики парковки
- Камера 360°
- Датчик света
- Датчик дождя
- Запуск двигателя с кнопки
- Система доступа без ключа
- Электропривод крышки багажника
- Климат-контроль 2-зонный
- Подогрев сидений водителя, пассажира и задних пассажиров
- Подогрев руля
- Обогрев лобового стекла
- Навигационная система
- Мультифункциональное рулевое колесо
- Светодиодные фары
273766