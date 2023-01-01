Chery Tiggo 7 Pro
Преимущества:
- 1 собственник
- Электронный ПТС
- Мультимедиа c Apple CarPlay и Android Auto
- Мультимедийная система c функцией подключения смартфона
- Навигация
- Камера заднего вида
- Камеры кругового обзора
- Диодная головная оптика
- Панорамная крыша
- Цифровая приборная панель
- Бесключевой доступ в салон и запуск двигателя
- Электропривод багажной двери
- Датчики дождя и света
- Система активной помощи при парковке
- Раздельный климат-контроль
- Круиз-контроль
- Передние и задние датчики парковки
- Полный электропакет
152486