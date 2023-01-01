Chery Tiggo 7 Pro
Преимущества:
- Электронный ПТС, 1 владелец
- Действует заводская гарантия
- Заводское лакокрасочное покрытие кузова
- Кондиционер (климат 2-зонный)
- Тонированные стекла
- Люк
- Светодиодные фары
- Легкосплавные диски, 18
- Бортовой компьютер
- Датчик дождя
- Датчик света
- Круиз-контроль
- Обогрев зеркал
- Навигационная система
- Подогрев руля
- Обогрев сидений
- Электроскладывание зеркал
- Система доступа без ключа
- Салон (кожа)
- Цвет салона (темный)
- Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
- Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)
- Электропривод крышки багажника
- Камера 360°
- Панорамная крыша / лобовое стекло
- Парктроник
168337