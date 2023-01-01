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Chery Tiggo 7 Pro Max
2023
2 989 000 ₽
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Chery Tiggo 7 Pro Max 2023

2 989 000 ₽
Возможна доставка
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Купить онлайн
Chery Tiggo 7 Pro Max
Chery Tiggo 7 Pro Max
Chery Tiggo 7 Pro Max
Chery Tiggo 7 Pro Max
Chery Tiggo 7 Pro Max
Chery Tiggo 7 Pro Max
Chery Tiggo 7 Pro Max
Chery Tiggo 7 Pro Max
Chery Tiggo 7 Pro Max
Chery Tiggo 7 Pro Max
Chery Tiggo 7 Pro Max
Chery Tiggo 7 Pro Max
Chery Tiggo 7 Pro Max
Chery Tiggo 7 Pro Max
Chery Tiggo 7 Pro Max
Chery Tiggo 7 Pro Max
Chery Tiggo 7 Pro Max

Характеристики

  • Марка Chery
  • Модель Tiggo 7 Pro Max
  • Поколение Tiggo 7 Pro Max
  • Модификация 1.5 CVT (147 л.с.)
  • Комплектация Prestige
  • Год 2023
  • Пробег 1269 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Белый
  • Воблер 31
  • VIN 205268
  • Тип двигателя Бензин
  • Руль Левый
  • Объем двигателя 1498 см3
  • КПП Автомат вариатор
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 147 л.с.

Комплектация

  • DVD
  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера 360°
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 18
  • Люк
  • Навигационная система
  • Обогрев сидений
  • Панорамная крыша / лобовое стекло
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Салон (кожа)
  • Светодиодные фары
  • Система курсовой устойчивости
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Chery Tiggo 7 Pro Max

Преимущества:

- На учет не ставили
- Электронный ПТС
- Заводское лакокрасочное покрытие
- На гарантии завода изготовителя
- Комплектация Prestige
- Климат 2-зонный
- Люк
- Светодиодные фары
- Легкосплавные диски, 18
- Датчик дождя
- Датчик света
- Круиз-контроль
- Обогрев сидений
- Количество мест (7)
- Салон (кожа)
- Цвет салона (темный)
- Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
- Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)
- Парктроник
- Камера заднего вида
- Камера 360°
- Панорамная крыша / лобовое стекло

205268

Fresh Минеральные Воды
Адрес: г. Минеральные Воды, ул. Автомобильная, 17
Отдел продаж: +7 865 220 57 34
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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