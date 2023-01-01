Chery Tiggo 7 Pro Max
Преимущества:
- На учет не ставили
- Электронный ПТС
- Заводское лакокрасочное покрытие
- На гарантии завода изготовителя
- Комплектация Prestige
- Климат 2-зонный
- Люк
- Светодиодные фары
- Легкосплавные диски, 18
- Датчик дождя
- Датчик света
- Круиз-контроль
- Обогрев сидений
- Количество мест (7)
- Салон (кожа)
- Цвет салона (темный)
- Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
- Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)
- Парктроник
- Камера заднего вида
- Камера 360°
- Панорамная крыша / лобовое стекло
205268