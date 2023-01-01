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Chery Tiggo 8
2021
2 499 000 ₽
Доставка от 27 000 ₽
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Chery Tiggo 8 2021

2 499 000 ₽
Доставка от 27 000 ₽
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+ 7 865 220 57 32
Купить онлайн
Chery Tiggo 8
Chery Tiggo 8
Chery Tiggo 8
Chery Tiggo 8
Chery Tiggo 8
Chery Tiggo 8
Chery Tiggo 8
Chery Tiggo 8
Chery Tiggo 8
Chery Tiggo 8
Chery Tiggo 8
Chery Tiggo 8
Chery Tiggo 8
Chery Tiggo 8
Chery Tiggo 8
Chery Tiggo 8
Chery Tiggo 8
Chery Tiggo 8
Chery Tiggo 8
Chery Tiggo 8

Характеристики

  • Марка Chery
  • Модель Tiggo 8
  • Поколение I
  • Модификация 1.5 AMT (147 л.с.)
  • Комплектация Prestige
  • Год 2021
  • Пробег 63637 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Серый
  • VIN 025861
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1498 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 147 л.с.
  • Воблер 008

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Дистанционный запуск двигателя
  • Иммобилайзер
  • Камера 360°
  • Количество мест (7)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 18
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Обратная связь
  • Парктроник
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (кожа)
  • Светодиодные фары
  • Сигнализация
  • Система доступа без ключа
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электропривод крышки багажника
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Chery Tiggo 8

Уважаемые покупатели!

Мы рады предложить вам автомобиль Chery Tiggo 8 2021 года выпуска, который приобретался у официального дилера. Это гарантирует надежность и качество машин. У автомобиля электронный ПТС., а также на данный автомобиль действует заводская гарантия.

В автомобиле установлена мультимедийная система с функцией подключения смартфона, камеры кругового обзора, светодиодная оптика и электропривод сидения водителя. Бесключевой доступ и запуск двигателя позволят вам с комфортом использовать автомобиль.

Третий ряд сидений, мультифункциональное рулевое колесо с обогревом, раздельный климат-контроль, обогрев передних сидений, круиз-контроль, а также датчики света и дождя и датчики парковки сделают поездки еще более комфортными и безопасными.

Дополнительно установлено сигнализация с автозапуском и обратной связью, тонировка задних стекол, защитная бронепленка передней части кузова полностью, а также зон риска.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Мы будем рады помочь вам стать владельцем этого удивительного автомобиля.

id025861

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Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «МБ-Авто» Главный редактор: Камышникова Анастасия Игоревна
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