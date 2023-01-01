Chery Tiggo 8

Уважаемые покупатели!

Мы рады предложить вам автомобиль Chery Tiggo 8 2021 года выпуска, который приобретался у официального дилера. Это гарантирует надежность и качество машин. У автомобиля электронный ПТС., а также на данный автомобиль действует заводская гарантия.

В автомобиле установлена мультимедийная система с функцией подключения смартфона, камеры кругового обзора, светодиодная оптика и электропривод сидения водителя. Бесключевой доступ и запуск двигателя позволят вам с комфортом использовать автомобиль.

Третий ряд сидений, мультифункциональное рулевое колесо с обогревом, раздельный климат-контроль, обогрев передних сидений, круиз-контроль, а также датчики света и дождя и датчики парковки сделают поездки еще более комфортными и безопасными.

Дополнительно установлено сигнализация с автозапуском и обратной связью, тонировка задних стекол, защитная бронепленка передней части кузова полностью, а также зон риска.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Мы будем рады помочь вам стать владельцем этого удивительного автомобиля.

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