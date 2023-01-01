Chery Tiggo 8

Автомобиль куплен у официального дилера. Кузов в заводском лакокрасочном покрытии.

Автомобиль с полный НДС.

Преимущества:

- Раздельный климат-контроль

- Подогрев всех сидений

- Вентиляция сидений

- Подогрев руля

- Навигация

- Люк

- Панорамная крыша

- Электропривод крышки багажника

- Камера кругового обзора

- Парктроники

- Беспроводная зарядка для телефона

- Память водительского сиденья

- Система удержания в полосе

- Адаптивный круиз контроль

- Электроскладывание зеркал

- Система курсовой стабилизации

389976