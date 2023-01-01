Chery Tiggo 8
Автомобиль куплен у официального дилера. Кузов в заводском лакокрасочном покрытии.
Автомобиль с полный НДС.
Преимущества:
- Раздельный климат-контроль
- Подогрев всех сидений
- Вентиляция сидений
- Подогрев руля
- Навигация
- Люк
- Панорамная крыша
- Электропривод крышки багажника
- Камера кругового обзора
- Парктроники
- Беспроводная зарядка для телефона
- Память водительского сиденья
- Система удержания в полосе
- Адаптивный круиз контроль
- Электроскладывание зеркал
- Система курсовой стабилизации
389976