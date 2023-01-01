Chery Tiggo 8 Pro

Дорогие друзья, рады представить вашему вниманию автомобиль Chery Tiggo 8 Pro, 2022 года выпуска. Этот автомобиль был ввезен из Казахстана и является абсолютно новым без регистрации. Он имеет электронный ПТС и заводское лакокрасочное покрытие кузова, что делает его надежным и безопасным для всех пассажиров.

Этот автомобиль оснащен множеством дополнительных функций, которые сделают вашу поездку комфортной и безопасной. Среди них - климат-контроль на все три зоны, люк, светодиодные фары, легкосплавные диски, иммобилайзер, бортовой компьютер, датчик дождя, датчик света, круиз-контроль, усилитель рулевого управления, навигационная система, обогрев сидений, подогрев руля, электроскладывание зеркал, электрообогрев лобового стекла, система доступа без ключа и третий ряд сидений.

Помимо этого, в салоне данного автомобиля вы найдете удобную кожаную обивку, темный цвет салона, а также регулировку сиденья водителя с электроприводом и памятью, регулировку сиденья пассажира с электроприводом, регулировку руля с помощью электрического устройства и электростеклоподъемники всех окон.

Дополнительно в автомобиле установлена антиблокировочная система (ABS) и парктроник, что повышает безопасность при езде. Также автомобиль оснащен фронтальными и боковыми подушками безопасности, которые обеспечивают дополнительную защиту для всех пассажиров.

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