Chery Tiggo 8 Pro

Добрый день, уважаемые покупатели! С радостью сообщаем о поступлении нового автомобиля Chery Tiggo 8 Pro, 2022 года выпуска. Этот автомобиль впечатляет своей функциональностью и безупречным качеством исполнения.

Новый автомобиль был ввезен из Казахстана и не зарегистрирован на территории России. Вам будет предоставлен электронный ПТС, который подтвердит легальность этой машины. Заводское лакокрасочное покрытие кузова сохраняет первоначальный вид автомобиля.

Chery Tiggo 8 Pro имеет широкий набор дополнительных опций, которые позволят комфортно и безопасно передвигаться как в городе, так и за его пределами. Среди таких опций: климат-контроль для трех зон, люк, светодиодные фары, легкосплавные диски на 16 дюймов, иммобилайзер, бортовой компьютер, датчики дождя и света, круиз-контроль, усилитель рулевого управления, навигационная система, обогрев сидений и руля, электроскладывание зеркал, электрообогрев лобового стекла, система доступа без ключа, третий ряд сидений, количество мест (7), салон из кожи и темный цвет салона.

Кроме того, данный автомобиль имеет электропривод для регулировки сидений водителя с памятью, регулировку сидения пассажира, регулировку руля и все стеклоподъемники электрические. Антиблокировочная система (ABS), парктроник и подушки безопасности (фронтальные + боковые) гарантируют вашу безопасность на дороге. Магнитола обеспечивает высококачественное звучание в салоне.

Звоните нам прямо сейчас и назовите кодовое слово ФРЕШ, чтобы получить бесплатный отчет по данному автомобилю. Наш менеджер ответит на все ваши вопросы и поможет оформить покупку Chery Tiggo 8 Pro. Будем рады видеть вас в числе наших довольных клиентов!

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