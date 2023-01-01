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Chery Tiggo 8 Pro
2022
3 199 000 ₽
Доставка от 27 000 ₽
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Chery Tiggo 8 Pro 2022

3 199 000 ₽
Доставка от 27 000 ₽
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Купить онлайн
Chery Tiggo 8 Pro
Chery Tiggo 8 Pro
Chery Tiggo 8 Pro
Chery Tiggo 8 Pro
Chery Tiggo 8 Pro
Chery Tiggo 8 Pro
Chery Tiggo 8 Pro
Chery Tiggo 8 Pro
Chery Tiggo 8 Pro
Chery Tiggo 8 Pro
Chery Tiggo 8 Pro
Chery Tiggo 8 Pro
Chery Tiggo 8 Pro
Chery Tiggo 8 Pro
Chery Tiggo 8 Pro
Chery Tiggo 8 Pro
Chery Tiggo 8 Pro
Chery Tiggo 8 Pro
Chery Tiggo 8 Pro
Chery Tiggo 8 Pro
Chery Tiggo 8 Pro
Chery Tiggo 8 Pro
Chery Tiggo 8 Pro
Chery Tiggo 8 Pro

Характеристики

  • Марка Chery
  • Модель Tiggo 8 Pro
  • Поколение I
  • Модификация 1.6 AMT (186 л.с.)
  • Комплектация Dreamline
  • Год 2022
  • Пробег 8 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Серый
  • VIN 402946
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1598 см3
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 186 л.с.
  • Воблер 158

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера 360°
  • Камера заднего вида
  • Камера передняя
  • Количество мест (7)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 18
  • Люк
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Панорамная крыша / лобовое стекло
  • Парктроник
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Салон (кожа)
  • Светодиодные фары
  • Система доступа без ключа
  • Система контроля слепых зон
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Третий ряд сидений
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электрообогрев лобового стекла
  • Электропривод зеркал
  • Электропривод крышки багажника
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Chery Tiggo 8 Pro

Добрый день, уважаемые покупатели! С радостью сообщаем о поступлении нового автомобиля Chery Tiggo 8 Pro, 2022 года выпуска. Этот автомобиль впечатляет своей функциональностью и безупречным качеством исполнения.

Новый автомобиль был ввезен из Казахстана и не зарегистрирован на территории России. Вам будет предоставлен электронный ПТС, который подтвердит легальность этой машины. Заводское лакокрасочное покрытие кузова сохраняет первоначальный вид автомобиля.

Chery Tiggo 8 Pro имеет широкий набор дополнительных опций, которые позволят комфортно и безопасно передвигаться как в городе, так и за его пределами. Среди таких опций: климат-контроль для трех зон, люк, светодиодные фары, легкосплавные диски на 16 дюймов, иммобилайзер, бортовой компьютер, датчики дождя и света, круиз-контроль, усилитель рулевого управления, навигационная система, обогрев сидений и руля, электроскладывание зеркал, электрообогрев лобового стекла, система доступа без ключа, третий ряд сидений, количество мест (7), салон из кожи и темный цвет салона.

Кроме того, данный автомобиль имеет электропривод для регулировки сидений водителя с памятью, регулировку сидения пассажира, регулировку руля и все стеклоподъемники электрические. Антиблокировочная система (ABS), парктроник и подушки безопасности (фронтальные + боковые) гарантируют вашу безопасность на дороге. Магнитола обеспечивает высококачественное звучание в салоне.

Звоните нам прямо сейчас и назовите кодовое слово ФРЕШ, чтобы получить бесплатный отчет по данному автомобилю. Наш менеджер ответит на все ваши вопросы и поможет оформить покупку Chery Tiggo 8 Pro. Будем рады видеть вас в числе наших довольных клиентов!

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Fresh Минеральные Воды
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