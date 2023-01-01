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Chery Tiggo 8 Pro
2022
3 190 000 ₽
Доставка от 23 000 ₽
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Chery Tiggo 8 Pro 2022

3 190 000 ₽
Доставка от 23 000 ₽
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+7 861 205 28 89
Купить онлайн
Chery Tiggo 8 Pro
Chery Tiggo 8 Pro
Chery Tiggo 8 Pro
Chery Tiggo 8 Pro
Chery Tiggo 8 Pro
Chery Tiggo 8 Pro
Chery Tiggo 8 Pro
Chery Tiggo 8 Pro
Chery Tiggo 8 Pro
Chery Tiggo 8 Pro
Chery Tiggo 8 Pro
Chery Tiggo 8 Pro
Chery Tiggo 8 Pro
Chery Tiggo 8 Pro
Chery Tiggo 8 Pro
Chery Tiggo 8 Pro
Chery Tiggo 8 Pro
Chery Tiggo 8 Pro

Характеристики

  • Марка Chery
  • Модель Tiggo 8 Pro
  • Поколение I
  • Модификация 1.6 AMT (186 л.с.)
  • Год 2022
  • Пробег 6336 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Белый
  • VIN 322760
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1598 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 186 л.с.
  • Воблер 129

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Дистанционный запуск двигателя
  • Иммобилайзер
  • Камера 360°
  • Количество мест (7)
  • Кондиционер (климат 3-зонный и выше)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 18
  • Люк
  • Магнитола (CD)
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Панорамная крыша / лобовое стекло
  • Парктроник
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Рег-ка сиденья водителя (с памятью)
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Салон (кожа)
  • Светодиодные фары
  • Система доступа без ключа
  • Система контроля слепых зон
  • Тонированные стекла
  • Третий ряд сидений
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электрообогрев лобового стекла
  • Электропривод зеркал
  • Электропривод крышки багажника
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Chery Tiggo 8 Pro

Хотите почувствовать настоящую свободу на дороге? Тогда вам просто необходим Chery Tiggo 8 Pro!

Этот внедорожник выделяется среди конкурентов своим превосходным качеством и уникальным дизайном. Белый цвет кузова придает автомобилю особую элегантность и стиль.

Chery Tiggo 8 Pro оснащен самыми передовыми технологиями и функциями, чтобы сделать вашу поездку максимально комфортной. 3-х зонный климат-контроль, светодиодные фары, датчики дождя и света - все это позволяет наслаждаться каждой поездкой вне зависимости от погоды и времени суток.

Салон автомобиля выполнен из высококачественной кожи, создавая атмосферу роскоши и уюта. Большое количество мест (7) позволяет комфортно разместить всю семью или друзей.

Необходимые опции, такие как подогрев и электрорегулировка сидений, подогрев руля и зеркал, панорамная крыша и магнитола с функцией CD, создают идеальные условия для приятных поездок.

Безопасность - один из главных приоритетов Chery Tiggo 8 Pro. Антиблокировочная система, парктроник, система контроля слепых зон и многое другое обеспечивают вашу безопасность на дороге.

Не упустите возможность стать обладателем этого превосходного автомобиля! Позвоните нам прямо сейчас и получите лучшую цену на Chery Tiggo 8 Pro. Ощутите свободу и комфорт на дороге с Chery!

id322760

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Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «МБ-Авто» Главный редактор: Камышникова Анастасия Игоревна
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