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Chery Tiggo 8 Pro
2021
2 799 000 ₽
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Chery Tiggo 8 Pro 2021

2 799 000 ₽
Доставка бесплатно
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+7 495 730 37 79
Купить онлайн
Chery Tiggo 8 Pro
Chery Tiggo 8 Pro
Chery Tiggo 8 Pro
Chery Tiggo 8 Pro
Chery Tiggo 8 Pro
Chery Tiggo 8 Pro
Chery Tiggo 8 Pro
Chery Tiggo 8 Pro
Chery Tiggo 8 Pro
Chery Tiggo 8 Pro
Chery Tiggo 8 Pro
Chery Tiggo 8 Pro
Chery Tiggo 8 Pro
Chery Tiggo 8 Pro
Chery Tiggo 8 Pro
Chery Tiggo 8 Pro

Характеристики

  • Марка Chery
  • Модель Tiggo 8 Pro
  • Поколение I
  • Модификация 1.6 AMT (186 л.с.)
  • Год 2021
  • Пробег 47803 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Черный
  • VIN 308774
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1598 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 186 л.с.
  • Воблер 217

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера 360°
  • Камера заднего вида
  • Камера передняя
  • Количество мест (7)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 18
  • Люк
  • Магнитола (CD)
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Панорамная крыша / лобовое стекло
  • Парктроник
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Рег-ка сиденья водителя (с памятью)
  • Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Салон (кожа)
  • Светодиодные фары
  • Сигнализация
  • Система доступа без ключа
  • Система контроля слепых зон
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Третий ряд сидений
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электрообогрев лобового стекла
  • Электропривод зеркал
  • Электропривод крышки багажника
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Chery Tiggo 8 Pro

Автомобиль Chery Tiggo 8 Pro, 2021 года выпуска, доступен к продаже. Он был приобретен у официального дилера в 2022 году и имеет гарантию. Автомобиль без окрасов и ДТП, и за всё время имел только одного собственника.

Этот Chery Tiggo 8 Pro оснащен рядом дополнительных опций, которые обеспечат комфорт и удобство во время езды. В нем есть 2-зонный климат контроль, который позволит поддерживать комфортную температуру в салоне в любую погоду. Люк добавляет дополнительное освещение и свежий воздух в салон. Светодиодные фары обеспечивают яркое и четкое освещение дороги. Легкосплавные диски размером 18 дюймов придают автомобилю стильный внешний вид. Датчик дождя автоматически включает стеклоочистители при дожде. Датчик света регулирует яркость фар в зависимости от условий освещения. Круиз-контроль позволяет поддерживать заданную скорость на дороге. Усилитель рулевого управления делает управление автомобилем легким и комфортным. Обогрев сидений и подогрев руля обеспечивают комфорт даже в холодные дни. Электроскладывание зеркал позволяет легко и быстро складывать и разворачивать зеркала. Электрообогрев лобового стекла помогает быстро размораживать стекло в холодную погоду. Система доступа без ключа позволяет открывать и запускать автомобиль без использования ключа. Третий ряд сидений добавляет дополнительное место для пассажиров. Салон обтянут кожей, что придает автомобилю элегантный вид. Антиблокировочная система (ABS) обеспечивает безопасность при торможении. Парктроник помогает избежать повреждений при парковке. Магнитола позволяет слушать любимую музыку и радио во время поездок.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Мы готовы ответить на все ваши вопросы и организовать тест-драйв.

id308774

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