Chery Tiggo 8 Pro
Преимущества:
- Заводское лакокрасочное покрытие кузова
- Кондиционер (климат 2-зонный)
- Люк
- Тонированные стекла
- Светодиодные фары
- Иммобилайзер
- Бортовой компьютер
- Датчик дождя
- Датчик света
- Круиз-контроль
- Навигационная система
- Подогрев руля
- Обогрев сидений
- Электрообогрев лобового стекла
- Электроскладывание зеркал
- Система доступа без ключа
- Электропривод крышки багажника
- Количество мест (7)
- Салон (кожа)
- Цвет салона (темный)
- Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
- Рег-ка сиденья водителя (с памятью)
- Камера 360°
- Камера заднего вида
- Панорамная крыша / лобовое стекло
079619