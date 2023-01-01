Chery Tiggo 8 Pro
Преимущества:
- Куплен новым у официального дилера
- Обслуживание у официального дилера,
автомобиль на гарантии
- Куплен в январе 2022 года
- Светодиодные ходовые огни
- Светодиодные фары
- Светодиодные противотуманные фары
- Cветодиодные задние фонари
- Датчик света
- Датчик дождя
- Электропривод/обогрев боковых зеркал
- Электропривод багажника
- Панорамная крыша
- Кожаная оплетка рулевого колеса
- Управление аудиосистемой на руле
- Цветной многофункциональный дисплей 12.3
- Кнопка запуска двигателя
- Кожаная обивка салона
- Регулировка передних сидений/
водительское сиденье в 6 направлениях, сиденье
переднего пассажира в 4 направлениях
- Электроподогрев передних сидений
- Электроподогрев задних сидений
- Бесключевой доступ
- Фронтальные/боковые подушки безопасности
- Антиблокировочная система (ABS)
- Система распределения тормозного усилия (EBD
- Вспомогательная система торможения (BAS)
- Система электронного контроля устойчивости
(ESP)
- Круиз-контроль
- Система контроля давления в шинах
- Передний/задний парктроник
- Раздельный климат-контроль
- Камера заднего вида
- Система дистанционного запуска двигателя и
прогрева салона
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