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Chery Tiggo 8 Pro
2021
2 894 000 ₽
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Chery Tiggo 8 Pro 2021

2 894 000 ₽
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Купить онлайн
Chery Tiggo 8 Pro
Chery Tiggo 8 Pro
Chery Tiggo 8 Pro
Chery Tiggo 8 Pro
Chery Tiggo 8 Pro
Chery Tiggo 8 Pro
Chery Tiggo 8 Pro
Chery Tiggo 8 Pro
Chery Tiggo 8 Pro
Chery Tiggo 8 Pro
Chery Tiggo 8 Pro
Chery Tiggo 8 Pro
Chery Tiggo 8 Pro
Chery Tiggo 8 Pro
Chery Tiggo 8 Pro
Chery Tiggo 8 Pro
Chery Tiggo 8 Pro
Chery Tiggo 8 Pro
Chery Tiggo 8 Pro
Chery Tiggo 8 Pro
Chery Tiggo 8 Pro
Chery Tiggo 8 Pro

Характеристики

  • Марка Chery
  • Модель Tiggo 8 Pro
  • Поколение I
  • Модификация 1.6 AMT (186 л.с.)
  • Комплектация Prestige Speedline
  • Год 2021
  • Пробег 31884 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Белый
  • Воблер 105
  • VIN 323310
  • Тип двигателя Бензин
  • Руль Левый
  • Объем двигателя 1598 см3
  • КПП Автомат робот
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 186 л.с.

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Дистанционный запуск двигателя
  • Иммобилайзер
  • Камера 360°
  • Количество мест (7)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 18
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Панорамная крыша / лобовое стекло
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Салон (кожа)
  • Сигнализация
  • Система доступа без ключа
  • Система контроля слепых зон
  • Система курсовой устойчивости
  • Третий ряд сидений
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электрообогрев лобового стекла
  • Электропривод зеркал
  • Электропривод крышки багажника
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Chery Tiggo 8 Pro

Преимущества:
- Куплен новым у официального дилера
- Обслуживание у официального дилера,
автомобиль на гарантии
- Куплен в январе 2022 года
- Светодиодные ходовые огни
- Светодиодные фары
- Светодиодные противотуманные фары
- Cветодиодные задние фонари
- Датчик света
- Датчик дождя
- Электропривод/обогрев боковых зеркал
- Электропривод багажника
- Панорамная крыша
- Кожаная оплетка рулевого колеса
- Управление аудиосистемой на руле
- Цветной многофункциональный дисплей 12.3
- Кнопка запуска двигателя
- Кожаная обивка салона
- Регулировка передних сидений/
водительское сиденье в 6 направлениях, сиденье
переднего пассажира в 4 направлениях
- Электроподогрев передних сидений
- Электроподогрев задних сидений
- Бесключевой доступ
- Фронтальные/боковые подушки безопасности
- Антиблокировочная система (ABS)
- Система распределения тормозного усилия (EBD
- Вспомогательная система торможения (BAS)
- Система электронного контроля устойчивости
(ESP)
- Круиз-контроль
- Система контроля давления в шинах
- Передний/задний парктроник
- Раздельный климат-контроль
- Камера заднего вида
- Система дистанционного запуска двигателя и
прогрева салона

323310

Fresh Оренбург
Адрес: г. Оренбург, Загородное шоссе, 3/1
Отдел продаж: +7 353 266 36 72
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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