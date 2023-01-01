Chery Tiggo 8 Pro

Преимущества:

- Куплен новым у официального дилера

- Обслуживание у официального дилера,

автомобиль на гарантии

- Куплен в январе 2022 года

- Светодиодные ходовые огни

- Светодиодные фары

- Светодиодные противотуманные фары

- Cветодиодные задние фонари

- Датчик света

- Датчик дождя

- Электропривод/обогрев боковых зеркал

- Электропривод багажника

- Панорамная крыша

- Кожаная оплетка рулевого колеса

- Управление аудиосистемой на руле

- Цветной многофункциональный дисплей 12.3

- Кнопка запуска двигателя

- Кожаная обивка салона

- Регулировка передних сидений/

водительское сиденье в 6 направлениях, сиденье

переднего пассажира в 4 направлениях

- Электроподогрев передних сидений

- Электроподогрев задних сидений

- Бесключевой доступ

- Фронтальные/боковые подушки безопасности

- Антиблокировочная система (ABS)

- Система распределения тормозного усилия (EBD

- Вспомогательная система торможения (BAS)

- Система электронного контроля устойчивости

(ESP)

- Круиз-контроль

- Система контроля давления в шинах

- Передний/задний парктроник

- Раздельный климат-контроль

- Камера заднего вида

- Система дистанционного запуска двигателя и

прогрева салона

323310