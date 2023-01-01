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+7 800 444 30 97 info@freshauto.ru
Chevrolet Aveo
2012
749 000 ₽
Доставка от 35 000 ₽
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Chevrolet Aveo 2012

749 000 ₽
Доставка от 35 000 ₽
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+7 345 257 47 28
Купить онлайн
Chevrolet Aveo
Chevrolet Aveo
Chevrolet Aveo
Chevrolet Aveo
Chevrolet Aveo
Chevrolet Aveo
Chevrolet Aveo
Chevrolet Aveo
Chevrolet Aveo
Chevrolet Aveo
Chevrolet Aveo
Chevrolet Aveo
Chevrolet Aveo
Chevrolet Aveo
Chevrolet Aveo

Характеристики

  • Марка Chevrolet
  • Модель Aveo
  • Поколение II
  • Модификация 1.6 AT (115 л.с.)
  • Комплектация LT
  • Год 2012
  • Пробег 120364 км
  • Тип кузова Седан
  • Цвет Серебряный
  • VIN 013081
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1598 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 115 л.с.
  • Воблер 89

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Бортовой компьютер
  • Дистанционный запуск двигателя
  • Иммобилайзер
  • Кондиционер
  • Магнитола (CD)
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Обратная связь
  • Подушки безопасности (фронтальные)
  • Регулировка руля (в 1 пл.)
  • Ручная регулировка сиденья водителя
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (ткань)
  • Сигнализация
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Chevrolet Aveo

Проверена по 256 пунктам.
Гарантия юридической чистоты.

Преимущества:
- Кондиционер
- Тонированные стекла
- Иммобилайзер
- Обратная связь
- Дистанционный запуск двигателя
- Сигнализация
- Бортовой компьютер
- Центральный замок
- Усилитель рулевого управления
- Обогрев зеркал
- Обогрев сидений
- Салон (ткань)
- Цвет салона (темный)
- Ручная регулировка сиденья водителя
- Ручная регулировка сиденья пассажира
- Регулировка руля (в 1 пл.)
- Электропривод зеркал
- Электростеклоподъемники (все)
- Антиблокировочная система (ABS)
- Подушки безопасности (фронтальные)
- Магнитола (CD)

id013081

Fresh Тюмень
Адрес: г.Тюмень, улица Федюнинского, 65А
Отдел продаж: +7 345 257 47 28
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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Преимущества Fresh Auto
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Каждый автомобиль проходит диагностику по 250 параметрам
Юридическая гарантия
Все автомобили проверены криминалистами и продаются с юридической гарантией
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