Chevrolet Camaro
АВТОМОБИЛЬ НА УДАЛЕННОМ СКЛАДЕ.
Осмотр автомобиля предоставляется по запросу.
Автомобиль ввезен из США и растаможен в 2022 г.
Электронный ПТС, 1 Владелец.
Дополнительные опции:
- Премиальная аудиосистема
BOSE
- Раздельный климат-контроль
- Слепые зоны
- Камера заднего вида
- Светодиодная головная оптика
- Люк с электроприводом и
шторкой
- Датчики дождя и света
- Круиз-контроль
- Полный электропакет
- Бесключевой доступ в салон
- Кнопка запуска двигателя
- Кожаный салон с
электроприводами сидений
- Легкосплавные диски R20
132200