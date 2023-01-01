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Chevrolet Camaro
2019
4 199 000 ₽
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Chevrolet Camaro 2019

4 199 000 ₽
Удаленная комиссия
Возможна доставка
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+ 7 865 220 57 32
Купить онлайн
Chevrolet Camaro
Chevrolet Camaro
Chevrolet Camaro
Chevrolet Camaro
Chevrolet Camaro
Chevrolet Camaro
Chevrolet Camaro
Chevrolet Camaro
Chevrolet Camaro
Chevrolet Camaro
Chevrolet Camaro
Chevrolet Camaro
Chevrolet Camaro
Chevrolet Camaro
Chevrolet Camaro
Chevrolet Camaro
Chevrolet Camaro
Chevrolet Camaro
Chevrolet Camaro
Chevrolet Camaro
Chevrolet Camaro

Характеристики

  • Марка Chevrolet
  • Модель Camaro
  • Поколение VI Рестайлинг
  • Модификация SS 6.2 AT (455 л.с.)
  • Год 2019
  • Пробег 38637 км
  • Тип кузова Купе
  • Цвет Белый
  • Воблер 25
  • VIN 132200
  • Тип двигателя Бензин
  • Руль Левый
  • Объем двигателя 6162 см3
  • КПП Автомат
  • Привод Задний привод
  • Мощность двигателя 455 л.с.

Комплектация

  • DVD
  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 20
  • Люк
  • Магнитола (CD)
  • Обогрев зеркал
  • Парктроник
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Проекционный дисплей
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Салон (кожа)
  • Светодиодные фары
  • Сигнализация
  • Система доступа без ключа
  • Система контроля слепых зон
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Электропривод зеркал
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Chevrolet Camaro

АВТОМОБИЛЬ НА УДАЛЕННОМ СКЛАДЕ.
Осмотр автомобиля предоставляется по запросу.

Автомобиль ввезен из США и растаможен в 2022 г.
Электронный ПТС, 1 Владелец.

Дополнительные опции:

- Премиальная аудиосистема
BOSE
- Раздельный климат-контроль
- Слепые зоны
- Камера заднего вида
- Светодиодная головная оптика
- Люк с электроприводом и
шторкой
- Датчики дождя и света
- Круиз-контроль
- Полный электропакет
- Бесключевой доступ в салон
- Кнопка запуска двигателя
- Кожаный салон с
электроприводами сидений
- Легкосплавные диски R20

132200

Fresh Ставрополь
Адрес: г. Ставрополь, улица Южный обход, 57
Отдел продаж: + 7 865 220 57 32
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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