Chevrolet Camaro

АВТОМОБИЛЬ НА УДАЛЕННОМ СКЛАДЕ.

Осмотр автомобиля предоставляется по запросу.

Автомобиль ввезен из США и растаможен в 2022 г.

Электронный ПТС, 1 Владелец.

Дополнительные опции:

- Премиальная аудиосистема

BOSE

- Раздельный климат-контроль

- Слепые зоны

- Камера заднего вида

- Светодиодная головная оптика

- Люк с электроприводом и

шторкой

- Датчики дождя и света

- Круиз-контроль

- Полный электропакет

- Бесключевой доступ в салон

- Кнопка запуска двигателя

- Кожаный салон с

электроприводами сидений

- Легкосплавные диски R20

132200