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Chevrolet Camaro
2019
2 970 000 ₽
Доставка от 23 000 ₽
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Chevrolet Camaro 2019

2 970 000 ₽
Доставка от 23 000 ₽
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+7 8442 20 06 35
Купить онлайн
Chevrolet Camaro
Chevrolet Camaro
Chevrolet Camaro
Chevrolet Camaro
Chevrolet Camaro
Chevrolet Camaro
Chevrolet Camaro
Chevrolet Camaro
Chevrolet Camaro
Chevrolet Camaro
Chevrolet Camaro
Chevrolet Camaro
Chevrolet Camaro
Chevrolet Camaro
Chevrolet Camaro
Chevrolet Camaro
Chevrolet Camaro
Chevrolet Camaro
Chevrolet Camaro

Характеристики

  • Марка Chevrolet
  • Модель Camaro
  • Поколение VI Рестайлинг
  • Модификация 2.0 AT (275 л.с.)
  • Год 2019
  • Пробег 66023 км
  • Тип кузова Купе
  • Цвет Белый
  • VIN 116730
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1998 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Задний привод
  • Мощность двигателя 275 л.с.
  • Воблер 154

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 1-зонный)
  • Ксеноновые фары
  • Легкосплавные диски, 20
  • Магнитола (CD)
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (кожа)
  • Система курсовой устойчивости
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электростеклоподъемники (передние)
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Информация

Chevrolet Camaro

Дорогие автолюбители! Представляем Вам один из самых желанных автомобилей на рынке - Chevrolet Camaro, 2019 года выпуска. Это потрясающее сочетание стиля, комфорта и мощности, которое невозможно не оценить. Автомобиль был пригнан из США в 2023 году и имеет всего одного владельца. Электронный ПТС гарантирует его безопасность и легитимность. Комплектация включает в себя все необходимые опции для максимального комфорта: кондиционер, легкосплавные диски, иммобилайзер, бортовой компьютер, обогрев зеркал, центральный замок, усилитель рулевого управления, обогрев сидений. Количество мест - пять, а салон выполнен из кожи, что придает ему элегантности и изысканности. Но это еще не все! Мы предоставляем Вам уникальную возможность получить бесплатный отчет по данному автомобилю. Просто звоните нам прямо сейчас и называйте кодовое слово ФРЕШ. Вы получите полную информацию об истории эксплуатации, техническом состоянии и пробеге автомобиля. Не упустите свой шанс приобрести этот прекрасный автомобиль! Звоните нам прямо сейчас и получайте бесплатный отчет по данному автомобилю, используя кодовое слово ФРЕШ. Наш менеджер ответит на все Ваши вопросы и поможет оформить покупку.

id116730

Fresh Волгоград
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