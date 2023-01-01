Chevrolet Camaro

Дорогие автолюбители! Представляем Вам один из самых желанных автомобилей на рынке - Chevrolet Camaro, 2019 года выпуска. Это потрясающее сочетание стиля, комфорта и мощности, которое невозможно не оценить. Автомобиль был пригнан из США в 2023 году и имеет всего одного владельца. Электронный ПТС гарантирует его безопасность и легитимность. Комплектация включает в себя все необходимые опции для максимального комфорта: кондиционер, легкосплавные диски, иммобилайзер, бортовой компьютер, обогрев зеркал, центральный замок, усилитель рулевого управления, обогрев сидений. Количество мест - пять, а салон выполнен из кожи, что придает ему элегантности и изысканности. Но это еще не все! Мы предоставляем Вам уникальную возможность получить бесплатный отчет по данному автомобилю. Просто звоните нам прямо сейчас и называйте кодовое слово ФРЕШ. Вы получите полную информацию об истории эксплуатации, техническом состоянии и пробеге автомобиля. Не упустите свой шанс приобрести этот прекрасный автомобиль! Звоните нам прямо сейчас и получайте бесплатный отчет по данному автомобилю, используя кодовое слово ФРЕШ. Наш менеджер ответит на все Ваши вопросы и поможет оформить покупку.

id116730