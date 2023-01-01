Chevrolet Captiva

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Внимание! Осмотр автомобиля возможен ТОЛЬКО по предварительной договоренности, так как находится у собственника.

Предлагаем Вашему вниманию автомобиль Chevrolet Captiva 2012 года выпуска. Модификация 2.4 MT (167 л.с.) с полным приводом и пробегом 203379 км. Автомобиль был приобретен у официального дилера.

В комплектации автомобиля также присутствуют дополнительные опции - задние датчики парковки, полный электропакет, кондиционер и обогрев передних сидений.

Если вы рассматриваете этот автомобиль, звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Наши профессиональные консультанты ответят на все Ваши вопросы и предоставят дополнительную информацию.

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