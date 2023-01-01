Chevrolet Captiva

Цена указана за наличный расчет. При покупке в лизинг доплата 20%

Уважаемые автолюбители!

Мы рады предложить Вам новый автомобиль Chevrolet Captiva, ввезенный непосредственно из ОАЭ. Это уникальный экземпляр, который еще не выезжал на дороги России, поэтому вы получите автомобиль абсолютно новым, без пробега.

Комплектация автомобиля включает в себя удобные и практичные опции, которые облегчат Вам жизнь за рулем. Среди них выделяются электропривод боковых зеркал, регулируемый люк, камера заднего обзора, электропривод водительского сиденья и управление аудиосистемой прямо на руле.

Этот автомобиль произведен с использованием высококачественных материалов, что гарантирует его долговечность и надежность. Вам не придется беспокоиться об обслуживании в ближайшее время, потому что Ваш автомобиль будет служить Вам долго и безупречно.

Электронный ПТС дает Вам уверенность в том, что автомобиль не имеет скрытых проблем и полностью соответствует заявленным характеристикам.

Заключаем, что приобретение Chevrolet Captiva - это выгодное вложение средств в надежный транспорт, который сможет Вас удивить своими качествами и функциональностью.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю Chevrolet Captiva. Мы ждем Вас в нашем автосалоне, чтобы помочь Вам выбрать лучшее авто для Вас!

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