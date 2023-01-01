Chevrolet Captiva

Цена указана за наличный расчет. При покупке в лизинг доплата 20%

Уважаемые клиенты, мы рады представить вам новый автомобиль Chevrolet Captiva 2022 года выпуска, который был привезен из ОАЭ. Этот автомобиль имеет электронный ПТС и является совершенно новым, без пробега.

Кроме того, Chevrolet Captiva обладает множеством дополнительных опций, которые сделают вашу поездку еще более комфортной и удобной. Вы сможете наслаждаться электроприводом боковых зеркал, регулируемым люком, 7 местами, камерой заднего обзора, электроприводом водительского сиденья и управлением аудиосистемой на руле.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Наши специалисты с радостью ответят на все ваши вопросы и помогут оформить покупку автомобиля Chevrolet Captiva.

Не упустите свой шанс стать обладателем этого прекрасного автомобиля!

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