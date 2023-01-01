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Chevrolet Captiva
2022
2 599 000 ₽
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Chevrolet Captiva 2022

2 599 000 ₽
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+7 495 730 37 79
Купить онлайн
Chevrolet Captiva
Chevrolet Captiva
Chevrolet Captiva
Chevrolet Captiva
Chevrolet Captiva
Chevrolet Captiva
Chevrolet Captiva
Chevrolet Captiva
Chevrolet Captiva
Chevrolet Captiva
Chevrolet Captiva
Chevrolet Captiva
Chevrolet Captiva
Chevrolet Captiva
Chevrolet Captiva

Характеристики

  • Марка Chevrolet
  • Модель Captiva
  • Поколение II
  • Модификация 1.5 CVT (147 л.с.)
  • Комплектация Premier
  • Год 2022
  • Пробег 24 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Черный
  • VIN 044641
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1451 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 147 л.с.
  • Воблер 8

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 18
  • Люк
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (кожа)
  • Светодиодные фары
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Chevrolet Captiva

Цена указана за наличный расчет. При покупке в лизинг доплата 20%

Уважаемые клиенты, мы рады представить вам новый автомобиль Chevrolet Captiva 2022 года выпуска, который был привезен из ОАЭ. Этот автомобиль имеет электронный ПТС и является совершенно новым, без пробега.

Кроме того, Chevrolet Captiva обладает множеством дополнительных опций, которые сделают вашу поездку еще более комфортной и удобной. Вы сможете наслаждаться электроприводом боковых зеркал, регулируемым люком, 7 местами, камерой заднего обзора, электроприводом водительского сиденья и управлением аудиосистемой на руле.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Наши специалисты с радостью ответят на все ваши вопросы и помогут оформить покупку автомобиля Chevrolet Captiva.

Не упустите свой шанс стать обладателем этого прекрасного автомобиля!

id044641

Fresh Москва
Адрес: г. Москва, МКАД, 78-й километр, 2Б
Отдел продаж: +7 495 730 37 79
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