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+7 800 444 30 97 info@freshauto.ru
Chevrolet Captiva
2012
1 349 000 ₽
Доставка от 35 000 ₽
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Chevrolet Captiva 2012

1 349 000 ₽
Доставка от 35 000 ₽
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+7 345 257 47 28
Купить онлайн
Chevrolet Captiva
Chevrolet Captiva
Chevrolet Captiva
Chevrolet Captiva
Chevrolet Captiva
Chevrolet Captiva
Chevrolet Captiva
Chevrolet Captiva
Chevrolet Captiva
Chevrolet Captiva
Chevrolet Captiva
Chevrolet Captiva
Chevrolet Captiva
Chevrolet Captiva
Chevrolet Captiva

Характеристики

  • Марка Chevrolet
  • Модель Captiva
  • Поколение I Рестайлинг
  • Модификация 2.2d AT (184 л.с.) 4WD
  • Комплектация LT 5 мест
  • Год 2012
  • Пробег 220112 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Белый
  • VIN 087217
  • Тип двигателя Дизель
  • Объем двигателя 2231 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 184 л.с.
  • Воблер 77

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Дистанционный запуск двигателя
  • Иммобилайзер
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 1-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 17
  • Обогрев сидений
  • Обратная связь
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные)
  • Салон (комбинированный)
  • Сигнализация
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электрообогрев лобового стекла
  • Электропривод зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Chevrolet Captiva

Преимущества:
- Кузов полностью в заводском лакокрасочном покрытии
- Кондиционер (климат 1-зонный)
- Тонированные стекла
- Легкосплавные диски, 17
- Обратная связь
- Дистанционный запуск двигателя
- Сигнализация
- Иммобилайзер
- Бортовой компьютер
- Датчик дождя
- Датчик света
- Круиз-контроль
- Центральный замок
- Усилитель рулевого управления
- Обогрев сидений
- Электрообогрев лобового стекла
- Количество мест (5)
- Салон (комбинированный)
- Цвет салона (темный)
- Электропривод зеркал
- Электростеклоподъемники (все)
- Антиблокировочная система (ABS)
- Антипробуксовочная система
- Парктроник
- Подушки безопасности (фронтальные)

id087217

Fresh Тюмень
Адрес: г.Тюмень, улица Федюнинского, 65А
Отдел продаж: +7 345 257 47 28
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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