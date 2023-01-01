Chevrolet Captiva
Преимущества:
- Кузов полностью в заводском лакокрасочном покрытии
- Кондиционер (климат 1-зонный)
- Тонированные стекла
- Легкосплавные диски, 17
- Обратная связь
- Дистанционный запуск двигателя
- Сигнализация
- Иммобилайзер
- Бортовой компьютер
- Датчик дождя
- Датчик света
- Круиз-контроль
- Центральный замок
- Усилитель рулевого управления
- Обогрев сидений
- Электрообогрев лобового стекла
- Количество мест (5)
- Салон (комбинированный)
- Цвет салона (темный)
- Электропривод зеркал
- Электростеклоподъемники (все)
- Антиблокировочная система (ABS)
- Антипробуксовочная система
- Парктроник
- Подушки безопасности (фронтальные)
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