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Chevrolet Cruze
2016
1 309 000 ₽
Доставка от 27 000 ₽
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Chevrolet Cruze 2016

1 309 000 ₽
Доставка от 27 000 ₽
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+7 865 220 57 34
Купить онлайн
Chevrolet Cruze
Chevrolet Cruze
Chevrolet Cruze
Chevrolet Cruze
Chevrolet Cruze
Chevrolet Cruze
Chevrolet Cruze
Chevrolet Cruze
Chevrolet Cruze
Chevrolet Cruze
Chevrolet Cruze
Chevrolet Cruze
Chevrolet Cruze
Chevrolet Cruze
Chevrolet Cruze
Chevrolet Cruze

Характеристики

  • Марка Chevrolet
  • Модель Cruze
  • Поколение II
  • Модификация 1.4 AT (153 л.с.)
  • Год 2016
  • Пробег 140190 км
  • Тип кузова Седан
  • Цвет Серебряный
  • VIN 288145
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1399 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 153 л.с.
  • Воблер 204

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Бортовой компьютер
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер
  • Легкосплавные диски, 16
  • Магнитола (CD)
  • Обогрев сидений
  • Подушки безопасности (фронтальные)
  • Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Салон (ткань)
  • Сигнализация
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электростеклоподъемники (передние)
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Информация

Chevrolet Cruze

Добро пожаловать в мир Chevrolet! Мы рады представить Вам нашего чудесного Cruze, 2016 года выпуска. Привезенный из Америки, он был приобретен у единственного владельца и имеет электронный ПТС. Мы уверены, что он станет отличным спутником для Вашего повседневного перемещения.

Cruze оснащен климат-контролем, который позволит Вам чувствовать себя комфортно в любое время года. Датчик света автоматически регулирует яркость фар в зависимости от условий дороги. Круиз-контроль поможет сохранить оптимальную скорость на дороге, даже если Вы находитесь в плотных потоках.

Камера заднего вида обеспечит максимальную безопасность при парковке и маневрировании на узких улицах. Система ABS поможет снизить риск заноса в экстремальных ситуациях.

Управление магнитолой на руле, а также Bluetooth-подключение предоставят Вам возможность наслаждаться прослушиванием любимых музыкальных композиций даже в дороге. Подогрев передних сидений обеспечит максимальный комфорт даже в холодное время года.

Мы можем смело заявить, что Chevrolet Cruze является отличным выбором среди автомобилей сегмента. Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Не упустите свой шанс сделать выгодную и удачную покупку с компанией Chevrolet!

id288145

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