Chevrolet Cruze

Добро пожаловать в мир Chevrolet! Мы рады представить Вам нашего чудесного Cruze, 2016 года выпуска. Привезенный из Америки, он был приобретен у единственного владельца и имеет электронный ПТС. Мы уверены, что он станет отличным спутником для Вашего повседневного перемещения.

Cruze оснащен климат-контролем, который позволит Вам чувствовать себя комфортно в любое время года. Датчик света автоматически регулирует яркость фар в зависимости от условий дороги. Круиз-контроль поможет сохранить оптимальную скорость на дороге, даже если Вы находитесь в плотных потоках.

Камера заднего вида обеспечит максимальную безопасность при парковке и маневрировании на узких улицах. Система ABS поможет снизить риск заноса в экстремальных ситуациях.

Управление магнитолой на руле, а также Bluetooth-подключение предоставят Вам возможность наслаждаться прослушиванием любимых музыкальных композиций даже в дороге. Подогрев передних сидений обеспечит максимальный комфорт даже в холодное время года.

Мы можем смело заявить, что Chevrolet Cruze является отличным выбором среди автомобилей сегмента. Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Не упустите свой шанс сделать выгодную и удачную покупку с компанией Chevrolet!

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