Chevrolet Cruze

Уважаемые покупатели, рады предложить Вам автомобиль Chevrolet Cruze 2013 года всего с одним владельцем и оригинальным ПТС. Также этот автомобиль обладает заводским лакокрасочным покрытием.

Кроме того, автомобиль оснащён климат-контролем и обогревом сидений, что обеспечат комфортную поездку в любое время года. Датчик света и круиз-контроль облегчат вам управление автомобилем.

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