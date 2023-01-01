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Chevrolet Cruze
2012
855 000 ₽
Доставка от 20 000 ₽
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Chevrolet Cruze 2012

855 000 ₽
Доставка от 20 000 ₽
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+7 863 333 27 53
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Chevrolet Cruze
Chevrolet Cruze
Chevrolet Cruze
Chevrolet Cruze
Chevrolet Cruze
Chevrolet Cruze
Chevrolet Cruze
Chevrolet Cruze
Chevrolet Cruze
Chevrolet Cruze
Chevrolet Cruze

Характеристики

  • Марка Chevrolet
  • Модель Cruze
  • Поколение I
  • Модификация 1.8 AT (141 л.с.)
  • Комплектация LT
  • Год 2012
  • Пробег 125230 км
  • Тип кузова Хэтчбек
  • Цвет Белый
  • VIN 039584
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1796 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 141 л.с.
  • Воблер 153

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 1-зонный)
  • Ксеноновые фары
  • Легкосплавные диски, 16
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Ручная регулировка сиденья водителя
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (кожа)
  • Сигнализация
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (светлый)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Chevrolet Cruze

Уважаемые покупатели, хотим предложить вам приобрести автомобиль Chevrolet Cruze 2012 года выпуска. Этот автомобиль был приобретен у официального дилера и имеет оригинальный ПТС, что подтверждает его качество и надежность.

Chevrolet Cruze 2012 года выпуска - это идеальный выбор для тех, кто ищет надежное авто по доступной цене. Кузов данного автомобиля имеет заводской окрас и находится в отличном состоянии, что подчеркивает его элегантный и стильный дизайн.

Комплектация Chevrolet Cruze 2012 года выпуска включает такие опции, как климат-контроль, датчики дождя и света, а также круиз-контроль. Эти функциональные возможности значительно облегчают жизнь водителя и делают поездку максимально комфортной и приятной.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Наш менеджер расскажет вам о всех преимуществах Chevrolet Cruze 2012 года выпуска и поможет определиться с выбором. Поторопитесь, количество автомобилей ограничено!

id039584

Fresh Ростов Аксай
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