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Chevrolet Express
2014
4 600 000 ₽
Доставка от 27 000 ₽
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Chevrolet Express 2014

4 600 000 ₽
Удаленная комиссия
Доставка от 27 000 ₽
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+ 7 865 220 57 32
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Chevrolet Express
Chevrolet Express
Chevrolet Express
Chevrolet Express
Chevrolet Express
Chevrolet Express
Chevrolet Express
Chevrolet Express
Chevrolet Express
Chevrolet Express
Chevrolet Express
Chevrolet Express
Chevrolet Express
Chevrolet Express
Chevrolet Express
Chevrolet Express
Chevrolet Express
Chevrolet Express

Характеристики

  • Марка Chevrolet
  • Модель Express
  • Поколение II
  • Модификация 5.3 AT (314 л.с.) 4WD
  • Год 2014
  • Пробег 155866 км
  • Тип кузова Минивэн
  • Цвет Черный
  • VIN 186019
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 5328 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 314 л.с.

Комплектация

  • DVD
  • TV
  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Бортовой компьютер
  • Иммобилайзер
  • Количество мест (8)
  • Кондиционер
  • Круиз-контроль
  • Обогрев сидений
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные)
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)
  • Салон (кожа)
  • Сигнализация
  • Сиденья с массажем
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (светлый)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Chevrolet Express

ОНЛАЙН-КОМИССИЯ
Внимание! Осмотр автомобиля возможен ТОЛЬКО по предварительной договоренности, так как находится у собственника.

Автомобиль везен в РФ в январе 2015 года.

Дополнительные опции:

- Кондиционер
- Мультифункциональное рулевое колесо
- Круиз-контроль
- Датчик света
- Дополнительная подсветка салона
- Элемeнты салона выпoлнeны из нaтуpaльногo лaкиpoвaннoгo деpевa
- Капитанские кресла второго ряда с электроприводом перемещений с большим диапазоном наклона сидения, отдельный электропривод наклона спинки, ручное
вращение, подогрев и многорежимный массаж
- Третий ряд - раскладной диван с электроуправлением
- Обогрев всех сидений
- TV - монитор 26 дюйма
- Аудиосистема с сабвуфером
- Холодильник и минибар с подсветкой
- Система контроля удержания в полосе
- Задние датчики парковки

Дополнительно установлено: тонировка стекол, защитная бронепленка передней части кузова, колесные диски R20.

id186019

Fresh Ставрополь
Адрес: г. Ставрополь, улица Южный обход, 57
Отдел продаж: + 7 865 220 57 32
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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