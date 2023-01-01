Chevrolet Express

ОНЛАЙН-КОМИССИЯ

Внимание! Осмотр автомобиля возможен ТОЛЬКО по предварительной договоренности, так как находится у собственника.

Автомобиль везен в РФ в январе 2015 года.

Дополнительные опции:

- Кондиционер

- Мультифункциональное рулевое колесо

- Круиз-контроль

- Датчик света

- Дополнительная подсветка салона

- Элемeнты салона выпoлнeны из нaтуpaльногo лaкиpoвaннoгo деpевa

- Капитанские кресла второго ряда с электроприводом перемещений с большим диапазоном наклона сидения, отдельный электропривод наклона спинки, ручное

вращение, подогрев и многорежимный массаж

- Третий ряд - раскладной диван с электроуправлением

- Обогрев всех сидений

- TV - монитор 26 дюйма

- Аудиосистема с сабвуфером

- Холодильник и минибар с подсветкой

- Система контроля удержания в полосе

- Задние датчики парковки

Дополнительно установлено: тонировка стекол, защитная бронепленка передней части кузова, колесные диски R20.

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