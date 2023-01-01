Chevrolet Express
ОНЛАЙН-КОМИССИЯ
Внимание! Осмотр автомобиля возможен ТОЛЬКО по предварительной договоренности, так как находится у собственника.
Автомобиль везен в РФ в январе 2015 года.
Дополнительные опции:
- Кондиционер
- Мультифункциональное рулевое колесо
- Круиз-контроль
- Датчик света
- Дополнительная подсветка салона
- Элемeнты салона выпoлнeны из нaтуpaльногo лaкиpoвaннoгo деpевa
- Капитанские кресла второго ряда с электроприводом перемещений с большим диапазоном наклона сидения, отдельный электропривод наклона спинки, ручное
вращение, подогрев и многорежимный массаж
- Третий ряд - раскладной диван с электроуправлением
- Обогрев всех сидений
- TV - монитор 26 дюйма
- Аудиосистема с сабвуфером
- Холодильник и минибар с подсветкой
- Система контроля удержания в полосе
- Задние датчики парковки
Дополнительно установлено: тонировка стекол, защитная бронепленка передней части кузова, колесные диски R20.
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