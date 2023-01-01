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Chevrolet Lacetti
2008
439 000 ₽
Доставка от 14 000 ₽
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Chevrolet Lacetti 2008

439 000 ₽
Доставка от 14 000 ₽
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+7 473 300 36 79
Купить онлайн
Chevrolet Lacetti
Chevrolet Lacetti
Chevrolet Lacetti
Chevrolet Lacetti
Chevrolet Lacetti
Chevrolet Lacetti
Chevrolet Lacetti
Chevrolet Lacetti
Chevrolet Lacetti
Chevrolet Lacetti
Chevrolet Lacetti
Chevrolet Lacetti

Характеристики

  • Марка Chevrolet
  • Модель Lacetti
  • Поколение I
  • Модификация 1.4 MT (95 л.с.)
  • Год 2008
  • Пробег 119061 км
  • Тип кузова Седан
  • Цвет Серый
  • VIN 013251
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1399 см3
  • Руль Левый
  • КПП Механика
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 95 л.с.
  • Воблер 019

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер
  • Магнитола (CD)
  • Обогрев сидений
  • Подушки безопасности (фронтальные)
  • Регулировка руля (в 1 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (ткань)
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электростеклоподъемники (передние)
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Информация

Chevrolet Lacetti

Добро пожаловать в наш автосалон, где мы рады представить Вам нашу новую модель - Chevrolet Lacetti 2008 с кондиционером и электроприводом и обогревом зеркал.

Эта модель является одной из самых надежных и экономичных в своем классе. Безупречное качество и долговечность делают этот автомобиль идеальным выбором для тех, кто ищет соотношение цены и качества.

Chevrolet Lacetti 2008 имеет стильный дизайн и просторный интерьер, который обеспечивает максимальный комфорт и удобство при каждой поездке. Кондиционер и электропривод и обогрев зеркал - это только некоторые из опций, которые делают этот автомобиль еще более привлекательным.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Наши консультанты с радостью помогут Вам выбрать автомобиль, который лучше всего подойдет для Ваших потребностей и желаний.

Chevrolet Lacetti 2008 - это автомобиль, который подойдет как для городской езды, так и для дальних поездок. Надежный двигатель и высокотехнологичная система управления обеспечивают максимальную производительность и экономичность.

Не упустите свой шанс приобрести Chevrolet Lacetti 2008 уже сегодня! Обратитесь к нам в автосалон и получите профессиональную консультацию по данному автомобилю. Мы уверены, что Вы останетесь довольны своим выбором и будете наслаждаться каждой поездкой в Вашем новом автомобиле Chevrolet Lacetti 2008.

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