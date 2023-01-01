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Chevrolet Lacetti
2011
449 000 ₽
Доставка от 23 000 ₽
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Chevrolet Lacetti 2011

449 000 ₽
Доставка от 23 000 ₽
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Chevrolet Lacetti
Chevrolet Lacetti
Chevrolet Lacetti
Chevrolet Lacetti
Chevrolet Lacetti
Chevrolet Lacetti
Chevrolet Lacetti
Chevrolet Lacetti
Chevrolet Lacetti
Chevrolet Lacetti
Chevrolet Lacetti
Chevrolet Lacetti
Chevrolet Lacetti
Chevrolet Lacetti
Chevrolet Lacetti
Chevrolet Lacetti

Характеристики

  • Марка Chevrolet
  • Модель Lacetti
  • Поколение I
  • Модификация 1.6 MT (109 л.с.)
  • Год 2011
  • Пробег 323834 км
  • Тип кузова Седан
  • Цвет Синий
  • VIN 014674
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1598 см3
  • Руль Левый
  • КПП Механика
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 109 л.с.
  • Воблер 55

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Иммобилайзер
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер
  • Магнитола (CD)
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Подушки безопасности (фронтальные)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (ткань)
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электростеклоподъемники (передние)
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Информация

Chevrolet Lacetti

Добро пожаловать в официальный автосалон Chevrolet! Мы рады предложить вам уникальное предложение — автомобиль Chevrolet Lacetti 2011 года выпуска. Это надежный и стильный автомобиль, который обладает всем необходимым для комфортных и безопасных поездок.

Автомобиль оснащен мощным двигателем объемом 1.6 литра и мощностью 109 лошадиных сил. Благодаря этому, вы получите отличную отзывчивость и уверенность на дороге. Chevrolet Lacetti обладает прекрасной динамикой и позволит вам насладиться комфортной поездкой в любых условиях.

Этот автомобиль был приобретен у официального дилера Chevrolet, что гарантирует его происхождение и качество. Он имеет оригинальный ПТС, а также только двух собственников. Вы можете быть уверены в прозрачности сделки и легальности данного автомобиля.

Важно отметить, что автомобиль своевременно проходил все необходимые технические обслуживания. Мы уделяем особое внимание обслуживанию наших автомобилей, чтобы вы могли быть уверены в их безопасности и надежности. Все сервисные работы проводились профессиональными специалистами.

Chevrolet Lacetti имеет оригинальный пробег, подтвержденный соответствующими документами. Вы можете быть уверены в его точности и честности. Это очень важно при выборе автомобиля, и мы гарантируем вам, что данный автомобиль проехал только реальные километры.

Визуально Chevrolet Lacetti 2011 года выглядит превосходно! Автомобиль оформлен в заводском лакокрасочном покрытии, которое сохраняет свою яркость и блеск. Он привлекает взгляды своим элегантным дизайном и стильным внешним видом.

Не упустите возможность стать обладателем этого прекрасного автомобиля Chevrolet Lacetti 2011 года выпуска! Звоните нам прямо сейчас по номеру [Укажите ваш номер] и назовите кодовое слово "ФРЕШ", чтобы получить бесплатный отчет по данному автомобилю. Наш менеджер будет рад ответить на все ваши вопросы и организовать просмотр и тест-драйв.

Не упускайте возможности стать владельцем надежного и стильного автомобиля Chevrolet Lacetti. Мы ждем вас, чтобы помочь вам осуществить вашу мечту об идеальном автомобиле!

id014674

Fresh Волгоград
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Отдел продаж: +7 8442 20 06 35
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