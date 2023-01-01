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Chevrolet Lacetti
2007
420 000 ₽
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Chevrolet Lacetti 2007

420 000 ₽
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Chevrolet Lacetti
Chevrolet Lacetti
Chevrolet Lacetti
Chevrolet Lacetti
Chevrolet Lacetti
Chevrolet Lacetti
Chevrolet Lacetti
Chevrolet Lacetti
Chevrolet Lacetti
Chevrolet Lacetti
Chevrolet Lacetti
Chevrolet Lacetti
Chevrolet Lacetti
Chevrolet Lacetti
Chevrolet Lacetti
Chevrolet Lacetti
Chevrolet Lacetti
Chevrolet Lacetti

Характеристики

  • Марка Chevrolet
  • Модель Lacetti
  • Поколение I
  • Модификация 1.4 MT (94 л.с.)
  • Год 2007
  • Пробег 123678 км
  • Тип кузова Седан
  • Цвет Красный
  • VIN 722074
  • Тип двигателя Бензин
  • Руль Левый
  • Объем двигателя 1400 см3
  • КПП Механика
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 94 л.с.

Информация

Chevrolet Lacetti

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581520

Петровский Санкт-Петербург
Адрес: Санкт-Петербург, Софийская ул., 87
Отдел продаж: +7 800 444 30 97
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