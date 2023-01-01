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+7 800 444 30 97 info@freshauto.ru
Chevrolet Malibu
2018
1 430 000 ₽
Доставка от 14 000 ₽
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Chevrolet Malibu 2018

1 430 000 ₽
Доставка от 14 000 ₽
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+7 473 300 34 28
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Chevrolet Malibu
Chevrolet Malibu
Chevrolet Malibu
Chevrolet Malibu
Chevrolet Malibu
Chevrolet Malibu
Chevrolet Malibu
Chevrolet Malibu
Chevrolet Malibu
Chevrolet Malibu
Chevrolet Malibu
Chevrolet Malibu
Chevrolet Malibu
Chevrolet Malibu

Характеристики

  • Марка Chevrolet
  • Модель Malibu
  • Поколение IX
  • Модификация 1.5 AT (160 л.с.)
  • Год 2018
  • Пробег 71155 км
  • Тип кузова Седан
  • Цвет Серебряный
  • VIN 270157
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1490 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 160 л.с.
  • Воблер 92

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер
  • Легкосплавные диски, 17
  • Магнитола (CD)
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Регул. Сидения пасс. (по высоте)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Салон (ткань)
  • Система курсовой устойчивости
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Chevrolet Malibu

Уважаемые клиенты,

Мы рады предложить Вам Chevrolet Malibu в модификации 1.5 AT (160 л.с.) с пробегом 71155 км. Автомобиль был ввезён в РФ по заказу в 2023 году и имеет полный пакет документов.

Кроме того, Вас ожидает набор дополнительных опций, среди которых есть камера заднего вида, электропривод водительского сиденья, бесключевой доступ в салон и запуск двигателя, датчик света, круиз-контроль, полный электропакет и кондиционер. Все эти опции обеспечат максимальный комфорт и безопасность во время движения.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Мы готовы ответить на все Ваши вопросы и помочь выбрать идеальный автомобиль для Вас.

С уважением,
Команда Fresh Auto.

id270157

Fresh Воронеж Юг
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