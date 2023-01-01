Chevrolet Malibu

Уважаемые клиенты,

Мы рады предложить Вам Chevrolet Malibu в модификации 1.5 AT (160 л.с.) с пробегом 71155 км. Автомобиль был ввезён в РФ по заказу в 2023 году и имеет полный пакет документов.

Кроме того, Вас ожидает набор дополнительных опций, среди которых есть камера заднего вида, электропривод водительского сиденья, бесключевой доступ в салон и запуск двигателя, датчик света, круиз-контроль, полный электропакет и кондиционер. Все эти опции обеспечат максимальный комфорт и безопасность во время движения.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Мы готовы ответить на все Ваши вопросы и помочь выбрать идеальный автомобиль для Вас.

С уважением,

Команда Fresh Auto.

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