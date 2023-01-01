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Chevrolet Malibu
2017
1 359 000 ₽
Доставка от 14 000 ₽
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Chevrolet Malibu 2017

1 359 000 ₽
Доставка от 14 000 ₽
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+7 473 300 36 79
Купить онлайн
Chevrolet Malibu
Chevrolet Malibu
Chevrolet Malibu
Chevrolet Malibu
Chevrolet Malibu
Chevrolet Malibu
Chevrolet Malibu
Chevrolet Malibu
Chevrolet Malibu
Chevrolet Malibu
Chevrolet Malibu
Chevrolet Malibu
Chevrolet Malibu
Chevrolet Malibu

Характеристики

  • Марка Chevrolet
  • Модель Malibu
  • Поколение IX
  • Модификация 1.5 AT (160 л.с.)
  • Год 2017
  • Пробег 163018 км
  • Тип кузова Седан
  • Цвет Черный
  • VIN 134279
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1490 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 160 л.с.
  • Воблер 59

Комплектация

  • TV
  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер
  • Легкосплавные диски, 17
  • Обогрев сидений
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (ткань)
  • Система доступа без ключа
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Chevrolet Malibu

Добро пожаловать! Мы рады представить Вам стильный автомобиль - Chevrolet Malibu 2017 года выпуска. Этот автомобиль был ввезен в РФ только в этом году, поэтому Вы станете первым собственником в России.

Chevrolet Malibu 2017 года - это полноразмерный седан, который сочетает в себе элегантность и функциональность. Кузов автомобиля полностью покрыт заводским лакокрасочным покрытием, что гарантирует его долговечность. Кроме того, мы провели полную проверку автомобиля и подготовили его к продаже в соответствии со всеми стандартами качества.

Одним из главных преимуществ автомобиля Chevrolet Malibu 2017 является наличие дополнительных опций. Это камера заднего вида, которая обеспечивает безопасность при парковке, электропривод водительского сиденья, который облегчит настройку, кондиционер, который создаст комфортабельную атмосферу в салоне, и круиз-контроль, который позволит удерживать постоянную скорость на дороге.

Звоните нам прямо сейчас и получите бесплатный отчет по данному автомобилю! Назовите кодовое слово ФРЕШ, и наши консультанты предоставят Вам всю необходимую информацию о Chevrolet Malibu 2017 года выпуска. Мы поможем подобрать наилучшие условия для покупки этого стильного и высокотехнологичного автомобиля.

id134279

Fresh Воронеж
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Отдел продаж: +7 473 300 36 79
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