Chevrolet Malibu

Добро пожаловать! Мы рады представить Вам стильный автомобиль - Chevrolet Malibu 2017 года выпуска. Этот автомобиль был ввезен в РФ только в этом году, поэтому Вы станете первым собственником в России.

Chevrolet Malibu 2017 года - это полноразмерный седан, который сочетает в себе элегантность и функциональность. Кузов автомобиля полностью покрыт заводским лакокрасочным покрытием, что гарантирует его долговечность. Кроме того, мы провели полную проверку автомобиля и подготовили его к продаже в соответствии со всеми стандартами качества.

Одним из главных преимуществ автомобиля Chevrolet Malibu 2017 является наличие дополнительных опций. Это камера заднего вида, которая обеспечивает безопасность при парковке, электропривод водительского сиденья, который облегчит настройку, кондиционер, который создаст комфортабельную атмосферу в салоне, и круиз-контроль, который позволит удерживать постоянную скорость на дороге.

Звоните нам прямо сейчас и получите бесплатный отчет по данному автомобилю! Назовите кодовое слово ФРЕШ, и наши консультанты предоставят Вам всю необходимую информацию о Chevrolet Malibu 2017 года выпуска. Мы поможем подобрать наилучшие условия для покупки этого стильного и высокотехнологичного автомобиля.

id134279